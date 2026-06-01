俳優の高橋英樹が31日に自身のアメブロを更新。歌舞伎俳優の中村橋之助の結婚披露宴に出席したことや、歴史番組の収録に臨んだことなどを報告した。

この日、高橋は最初に「奥さんの今朝のプレート」というタイトルでブログを更新し、「昨夜は食べすぎたようで、、、、ライトな朝ごはん」と妻の朝食を写真とともに紹介。「今日の私はこれから歴史番組収録の収録があります」と予定を明かした。

続けて更新したブログでは「昨夜は中村橋之助さん 愛未さんの大きな結婚ご披露宴でした」と報告し、スーツ姿を披露。「色々な方と楽しくご一緒しまして、、お二人の末永いご多幸を祈念しお祝いしました」と述べ「お目出度い行事は本当に嬉しいですね」と心境をつづった。

さらに、同日の夕方には「楽しい歴史番組収録」というタイトルでブログを更新し、オフショットを複数公開。「興味ある歴史がまた知識となります（笑）」とコメントし「本日はこのようなソックスにてこの！スタイルです」と自身のコーディネートを紹介。「ヒデキチームもみんな暑さニマケズ!!なりの収録です」とつづり、ブログを締めくくった。