Yostarは、Manjuu Gamesと共同パブリッシングを行なう新作スマートフォン/PC用RPG「アズールプロミリア」のクローズドβテスト（CBT）を実施する。募集期間は本日6月1日より6月25日14時までで、CBTの開催期間は7月2日12時より7月10日17時まで。

「アズールプロミリア」は「アズールレーン」を代表作に持つ中国のメーカー「Manjuu（マンジュウ）」が開発する新作RPG。正式な配信日は未定となっており、これに先駆けてCBTの開催が決定した。ゲーム品質向上を目的としたもので、今回の対象プラットフォームはAndroidとPCになっている。

およそ3週間にわたって募集が行なわれ、CBTは約1週間の開催となる。応募多数の場合は抽選が実施される予定で、当落は6月29日14時以降に順次メールにて告知される。

事前登録も受け付けており、公式XではCBTへの参加権利や Amazonギフト券が当たる「CBT募集開始記念キャンペーン」を開催。こちらの応募期限は6月25日14時までとなっている。

□「アズールプロミリア」クローズドβテスト応募ページ

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