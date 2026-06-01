予約はこちら！▶▶

桃の多彩な表情を楽しめる6種のスイーツ

「ピーチアフタヌーンティー」のスイーツは全6種。繊細な花の香りとフレッシュミントがさわやかに広がる「桃のヨーグルトゼリー」や、桃の甘みとブルーベリーの酸味が重なり合う「パート・ド・フリュイ ピーチ＆ブルーベリー」など、軽やかでありながら奥行きのある味わいが揃います。

ペストリーシェフのシグネチャーメニューとしておすすめなのが、レモングラスの清涼感とピーチソルベが溶け合う「スイートミネストローネ 桃 & レモングラス」と、ホワイトチョコレートとピーチクリームが織りなす「ピーチ＆チェリージャム マカロン」。それぞれが素材の個性を繊細に引き立てながら、桃の新たな表情を引き出す一品です。

予約はこちら！▶▶

Peach Melba Parfait（ピーチ・メルバ・パフェ）は、19世紀後半にフランスのシェフ、オーギュスト・エスコフィエがオペラ歌手ネリー・メルバに捧げたといわれるクラシックデザート「ピーチ・メルバ」を基に考えられたグラスデザートパフェです。

白桃のやさしい甘さとラズベリーソースの酸味を軸に、アールグレイのパンナコッタの華やかな香りと、ピーチソルベとコンフィのフレッシュ感、さらにアーモンドクランブルの香ばしさが重なり合い、奥行きのある味わいが生み出されています。口に運ぶたびに層ごとの食感と風味の変化を楽しめる構成で、トップにはホイップクリームとアーモンドチュイルをあしらい、軽やかな食感と華やかなビジュアルが味覚にも視覚にも、満足感をもたらしています。

甘いスイーツに合わせて提供されるのは、全3種のセイボリー。桃のやわらかな甘みと、チーズやハム、シーフードなどの塩味を組み合わせた、バランスのよいラインナップです。

セラーノハムとマスカルポーネに桃を合わせた一品をはじめ、ゴルゴンゾーラとハチミツを組み合わせたブルスケッタ、ショウガとほのかなレモンの風味が利いたさわやかな一皿など、異なる個性を持つメニューが揃います。

スイーツとのコントラストを感じられる、軽やかで満足感のあるセイボリーです。

AFTERNOON TEA MENU

ピーチアフタヌーンティー イメージ

【スイーツ】

・ピーチマシュマロ

・桃のヨーグルトゼリー

・スイートミネストローネ 桃＆レモングラス

・ピーチ＆アプリコットタルトレット

・パート・ド・フリュイ ピーチ＆ブルーベリー

・ピーチ＆チェリージャム マカロン

【セイボリー】

・ピーチ・セラーノ・サングリア

・ゴルゴンゾーラ、ピーチ、ハチミツのローズマリー・ブルスケッタ

・ピーチムース、エビのサラダ、レモン添え

【パフェ】

・ピーチ・メルバ・パフェ

【ドリンク】

・コーヒー

・ティー

・【別料金】ピーチアフタヌーンティー注文のお客様限定カクテル

ピーチフローズンマルガリータ

バブルスモーク ピーチ

ピーチを使用したフローズンタイプのマルガリータと、バブルスモークの演出を加えたカクテル（希望制・別途有料）。口に含んだ瞬間、果実のやさしい甘みとひんやりとした口あたりが広がる一杯、そしてスモークの香りとともに楽しむ印象的な一杯で、それぞれ異なる魅力を楽しめます。



■ホテルインディゴ東京渋谷「ピーチアフタヌーンティー」

住所：東京都渋谷区道玄坂2-25-12

場所：オールデイダイニング「Gallery 11 Restaurant & Bar」（ホテルインディゴ東京渋谷11階）

TEL：03-6712-7475 （レストラン直通）

日時：開催中〜8月31日（月）

時間：11時30分〜22時（20時LO） ※2時間制

料金：6087円〜（税込・サービス料別）

※各カクテル単品：1980円（消費税込・サービス料別）



※写真はすべてイメージです。

※食材の仕入れ状況などにより、メニューが変更になる可能性があります。

予約はこちら！▶▶

▶▶「アフタヌーンティー」の記事一覧はこちらから！

Text：森本有紀

●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。