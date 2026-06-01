【ホテルインディゴ東京渋谷】桃のみずみずしい味わいを目いっぱい楽しむ「ピーチアフタヌーンティー」
桃の多彩な表情を楽しめる6種のスイーツ
「ピーチアフタヌーンティー」のスイーツは全6種。繊細な花の香りとフレッシュミントがさわやかに広がる「桃のヨーグルトゼリー」や、桃の甘みとブルーベリーの酸味が重なり合う「パート・ド・フリュイ ピーチ＆ブルーベリー」など、軽やかでありながら奥行きのある味わいが揃います。
ペストリーシェフのシグネチャーメニューとしておすすめなのが、レモングラスの清涼感とピーチソルベが溶け合う「スイートミネストローネ 桃 & レモングラス」と、ホワイトチョコレートとピーチクリームが織りなす「ピーチ＆チェリージャム マカロン」。それぞれが素材の個性を繊細に引き立てながら、桃の新たな表情を引き出す一品です。
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食感の異なる素材が重なり合う「ピーチ・メルバ・パフェ」
Peach Melba Parfait（ピーチ・メルバ・パフェ）は、19世紀後半にフランスのシェフ、オーギュスト・エスコフィエがオペラ歌手ネリー・メルバに捧げたといわれるクラシックデザート「ピーチ・メルバ」を基に考えられたグラスデザートパフェです。
白桃のやさしい甘さとラズベリーソースの酸味を軸に、アールグレイのパンナコッタの華やかな香りと、ピーチソルベとコンフィのフレッシュ感、さらにアーモンドクランブルの香ばしさが重なり合い、奥行きのある味わいが生み出されています。口に運ぶたびに層ごとの食感と風味の変化を楽しめる構成で、トップにはホイップクリームとアーモンドチュイルをあしらい、軽やかな食感と華やかなビジュアルが味覚にも視覚にも、満足感をもたらしています。
甘さと塩味のコントラストを楽しむ、セイボリーセレクション
甘いスイーツに合わせて提供されるのは、全3種のセイボリー。桃のやわらかな甘みと、チーズやハム、シーフードなどの塩味を組み合わせた、バランスのよいラインナップです。
セラーノハムとマスカルポーネに桃を合わせた一品をはじめ、ゴルゴンゾーラとハチミツを組み合わせたブルスケッタ、ショウガとほのかなレモンの風味が利いたさわやかな一皿など、異なる個性を持つメニューが揃います。
スイーツとのコントラストを感じられる、軽やかで満足感のあるセイボリーです。
AFTERNOON TEA MENU
【スイーツ】
・ピーチマシュマロ
・桃のヨーグルトゼリー
・スイートミネストローネ 桃＆レモングラス
・ピーチ＆アプリコットタルトレット
・パート・ド・フリュイ ピーチ＆ブルーベリー
・ピーチ＆チェリージャム マカロン
【セイボリー】
・ピーチ・セラーノ・サングリア
・ゴルゴンゾーラ、ピーチ、ハチミツのローズマリー・ブルスケッタ
・ピーチムース、エビのサラダ、レモン添え
【パフェ】
・ピーチ・メルバ・パフェ
【ドリンク】
・コーヒー
・ティー
・【別料金】ピーチアフタヌーンティー注文のお客様限定カクテル
ピーチを使用したフローズンタイプのマルガリータと、バブルスモークの演出を加えたカクテル（希望制・別途有料）。口に含んだ瞬間、果実のやさしい甘みとひんやりとした口あたりが広がる一杯、そしてスモークの香りとともに楽しむ印象的な一杯で、それぞれ異なる魅力を楽しめます。
■ホテルインディゴ東京渋谷「ピーチアフタヌーンティー」
住所：東京都渋谷区道玄坂2-25-12
場所：オールデイダイニング「Gallery 11 Restaurant & Bar」（ホテルインディゴ東京渋谷11階）
TEL：03-6712-7475 （レストラン直通）
日時：開催中〜8月31日（月）
時間：11時30分〜22時（20時LO） ※2時間制
料金：6087円〜（税込・サービス料別）
※各カクテル単品：1980円（消費税込・サービス料別）
※写真はすべてイメージです。
※食材の仕入れ状況などにより、メニューが変更になる可能性があります。
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Text：森本有紀
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