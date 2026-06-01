【松屋×松屋】牛めしの「松屋」が百貨店の「松屋」に新業態出店、神戸牛や黒毛和牛を使った『松屋PREMIUM』誕生

牛めしチェーン「松屋」を展開する松屋フーズは、百貨店初の常設店舗となる新業態1号店『松屋PREMIUM』を、2026年6月10日に松屋銀座地下1階の弁当･惣菜売場にオープンする。

昨年、期間限定で出店した店舗が食品催場における過去最高売上を記録したことを受け、常設店として展開する。「高級感と親しみやすさ」をテーマに、国産食材を使用した百貨店限定メニューを取り揃え、中食市場への本格展開を図る。

新店舗では、昨年の出店時にも人気を集めた神戸牛を使用した牛めしをはじめ、国産黒毛和牛のうまトマハンバーグや国産豚のトンテキ、創業ビーフカレーをアレンジした限定メニューなどを販売する。

「国産黒毛和牛のうまトマハンバーグ」、「雪国育ちの濃厚トンテキ」、「創業ビーフRichカレー」、「創業ビーフRichカレー×神戸牛」、「創業ビーフRichカレー×黒毛和牛ハンバーグ」の画像はこちら

〈百貨店限定のプレミアムメニューを展開〉

神戸牛を使用した「神戸牛牛めし」(1,390円)は、松屋オリジナルの牛めしダレをブレンドし、玉ねぎや紅生姜にも国産素材を使用した松屋銀座限定商品。肉を倍量にした「肉倍量神戸牛牛めし」(2,080円)も用意する。

神戸牛牛めし

「国産黒毛和牛のうまトマハンバーグ」(1,681円)は、国産黒毛和牛を使用したハンバーグに、「マキシマムこいたまご」の半熟玉子をトッピング。黒毛和牛の旨味を引き立てるオリジナルのうまトマソースを合わせた。

「雪国育ちの濃厚トンテキ」(1,681円)は、甘みのある脂と柔らかな肉質が特徴の国産豚を150g使用。松屋オリジナルのトンテキダレとフライドガーリックで仕上げた。

また、「創業ビーフRichカレー」(1,050円)のほか、「創業ビーフRichカレー×神戸牛」(1,681円)、「創業ビーフRichカレー×黒毛和牛ハンバーグ」(1,681円)も販売する。人気メニュー「創業ビーフカレー」をベースに、ボイルドビーフを加えた深みのある味わいが特徴だ。

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〈店舗デザインや接客にもこだわり〉

店舗はブラックとウッド調ブラウンを基調にしたデザインを採用し、金色のロゴで上質感を演出。ショーケースには商品サンプルを並べ、従来の松屋とは異なる“選ぶ楽しさ”や“特別感”を提供する。

「松屋PREMIUM銀座店」



商品はファルカタ材の「わっぱ」と掛け紙を使用し、環境に配慮した包装で提供する。

〈店舗概要〉

店名:松屋PREMIUM銀座店

オープン日:2026年6月10日(水)

所在地:松屋銀座 地下1階 弁当･惣菜売場(東京都中央区銀座3-6-1)

営業時間:11時〜20時(日曜日または連休最終日は19時30分まで)

売場面積:5.05平方メートル(販売区画)

商品数:7品目(4カテゴリー7商品)