福岡では6月1日、多くの地点で30℃以上の真夏日となりましたが、2日以降、暑さはいったん落ち着く見込みです。

福岡市東区の筥崎宮では1日から「あじさいまつり」が始まりました。



■田中初奈アナウンサー

「こちらでは、かわいらしいアジサイが咲き始めています。つぼみのものや手のひらサイズの小さなものが多い印象です。」



色とりどりのアジサイ、およそ100品種・3500株が咲き始めています。





■訪れた子ども「きれい。」Q.何色のアジサイが好き？「青。」去年の同じ時期には三分から四分咲きだったといいますが、ことしは。■筥崎宮 権禰宜・後藤学さん「天候の影響もあると思うのですが、少し暑い日が続いていたので、今は一分から二分咲きです。」

1日、日中の最高気温は福岡市で30.1℃、宗像市で32.4℃など、県内多くの地点で真夏日になりました。



訪れた人は暑さ対策をしながら、かれんなアジサイを楽しんでいました。



■訪れた子どもたち

「暑いです！」

「アジサイがとてもきれいで美しかったです。扇風機や扇子を持ってきています。」



2日以降、暑さはいったん落ち着く見込みです。