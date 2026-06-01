FBS福岡放送

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福岡では6月1日、多くの地点で30℃以上の真夏日となりましたが、2日以降、暑さはいったん落ち着く見込みです。

福岡市東区の筥崎宮では1日から「あじさいまつり」が始まりました。

■田中初奈アナウンサー
「こちらでは、かわいらしいアジサイが咲き始めています。つぼみのものや手のひらサイズの小さなものが多い印象です。」

色とりどりのアジサイ、およそ100品種・3500株が咲き始めています。

■訪れた子ども
「きれい。」
Q.何色のアジサイが好き？
「青。」

去年の同じ時期には三分から四分咲きだったといいますが、ことしは。

■筥崎宮 権禰宜・後藤学さん
「天候の影響もあると思うのですが、少し暑い日が続いていたので、今は一分から二分咲きです。」

1日、日中の最高気温は福岡市で30.1℃、宗像市で32.4℃など、県内多くの地点で真夏日になりました。

訪れた人は暑さ対策をしながら、かれんなアジサイを楽しんでいました。

■訪れた子どもたち
「暑いです！」
「アジサイがとてもきれいで美しかったです。扇風機や扇子を持ってきています。」

2日以降、暑さはいったん落ち着く見込みです。