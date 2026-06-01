【毎日1分脳トレ】ゆるふわ間違い探し！〈10この間違い〉あなたは全部見つけられる？

かわいいイラストを見ながら、楽しく脳を活性化させましょう！今回は、ベランダでスイカを食べながら夏を満喫する、ウサギさんとイヌくんのゆるふわな間違い探しです。

正解は以下の10こでした！

風鈴の色：左の絵は青色の水玉模様ですが、右の絵は黄色の水玉模様になっています。風鈴の顔：左の絵は両方の目を開けて微笑んでいますが、右の絵はウィンクをしています。麦わら帽子：左の絵には赤いリボン付きの麦わら帽子がありますが、右の絵ではなくなっています。ボーダーシャツ：左の絵は青と白のボーダーですが、右の絵は黄色と白のボーダーになっています。靴下：左の絵は青色ですが、右の絵は緑色になっています。空の雲：左の絵には小さな雲が1つですが、右の絵には大きな雲が2つあります。扇風機：左の絵は白い土台ですが、右の絵は青い土台になっています。植木鉢：左の絵は青色の鉢ですが、右の絵は黄色の鉢に変わっています。花の色：左の絵は紫色ですが、右の絵は青色とピンク色の花になっています。テーブルの上のスイカ：左の絵は3切れありますが、右の絵は1切れだけになっています。

全部スッキリ見つけられましたか？

毎日1分の脳トレ習慣で、遊びながら頭をリフレッシュさせましょう！

ぜひ家族や友だちと一緒に、どちらが早く見つけられるか挑戦してみてくださいね。

他にも「こんな間違い探しをやってみたい！」というリクエストがあれば、ぜひ教えてくださいね。