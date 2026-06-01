『星のカービィ』絵本発売で記念グッズ発表！絵柄は「シナモロール」おくむらみゆき先生など担当
「星のカービィ」の絵本シリーズ『いつでもカービィ』の最新刊『ぜんぶキミの魔法』発売を記念して、歴代のアートを使用した新商品を書籍取り扱い店舗およびカービィ公式ショップにて6月19日より販売されることが決定した。
【写真】顔が全部違う！バッグやペンなど『星のカービィ』新グッズ
『いつでもカービィ』は、「星のカービィ」の絵本シリーズとして株式会社小学館から刊行。これまでにシリーズ累計32万部を突破しており、今までリリースされた作品は、漫画家の谷口あさみ先生が原作を担当し、イラストレーターのるるてあ先生、ヒョーゴノスケ先生、Caho.先生、動画クリエイターのからめる先生、人気お菓子クリエイターのまんなたぬき先生がそれぞれクリエイティブを担当している。
今回、「シナモロール」など数多くの人気キャラクターを手がけた「おくむらみゆき」先生がイラストを担当した最新刊『ぜんぶキミの魔法』の発売に合わせて、新作のオリジナル商品を企画。マスコットをはじめとする数々のグッズは、絵本の中の印象的なシーンを多数盛り込んだ限定デザインとなっている。
『いつでもカービィ』 シリーズのイラストを手掛けた「るるてあ」先生、「ヒョーゴノスケ」先生、「Caho.」先生、「からめる」先生「まんなたぬき」先生、「おくむらみゆき」先生のそれぞれの個性が光るグッズを豊富なラインナップで用意した。
■グッズ一覧
３連アクリルキーホルダー［全4種］ 各1,320円（税込）
シークレットコレクション 箔押しミニノート［ランダム商品・全12種］ 各660円（税込）
パタパタメモ 770円（税込）
フレークシール 880円（税込）
ボールペン2本セット［3種］各1,540円（税込）
スマホに入るサイズのステッカー4枚セット［全3種］ 各880円（税込）
サガラステッカー［全6種］990円（税込）
巾着Mサイズ［全3種］各990円（税込）
ブックトートバッグ［全6種］各2,860円（税込）
【写真】顔が全部違う！バッグやペンなど『星のカービィ』新グッズ
『いつでもカービィ』は、「星のカービィ」の絵本シリーズとして株式会社小学館から刊行。これまでにシリーズ累計32万部を突破しており、今までリリースされた作品は、漫画家の谷口あさみ先生が原作を担当し、イラストレーターのるるてあ先生、ヒョーゴノスケ先生、Caho.先生、動画クリエイターのからめる先生、人気お菓子クリエイターのまんなたぬき先生がそれぞれクリエイティブを担当している。
『いつでもカービィ』 シリーズのイラストを手掛けた「るるてあ」先生、「ヒョーゴノスケ」先生、「Caho.」先生、「からめる」先生「まんなたぬき」先生、「おくむらみゆき」先生のそれぞれの個性が光るグッズを豊富なラインナップで用意した。
■グッズ一覧
３連アクリルキーホルダー［全4種］ 各1,320円（税込）
シークレットコレクション 箔押しミニノート［ランダム商品・全12種］ 各660円（税込）
パタパタメモ 770円（税込）
フレークシール 880円（税込）
ボールペン2本セット［3種］各1,540円（税込）
スマホに入るサイズのステッカー4枚セット［全3種］ 各880円（税込）
サガラステッカー［全6種］990円（税込）
巾着Mサイズ［全3種］各990円（税込）
ブックトートバッグ［全6種］各2,860円（税込）
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