ラッパーで、Ｍｒ．Ｃｈｉｌｄｒｅｎのボーカル・桜井和寿とのユニット・ウカスカジーとしても活動するＧＡＫＵ−ＭＣが１日、都内で行われた、サッカー日本代表の映画「ＯＮＥ ＣＲＥＡＴＵＲＥ」（５日公開）のキックオフ特別試写会に日本サッカー協会会長の宮本恒靖氏、ペナルティのヒデらと出席した。

１１日開幕のサッカーＷ杯北中米３カ国大会に出場する、森保一監督率いる日本代表の軌跡を描くドキュメンタリー。大のサッカーファンというＧＡＫＵ−ＭＣは「知らないことをたくさん知れる映画だと思う」と話しながら、その熱い思いがついあふれてしまったのか、作品における重大なネタバレをうっかり口にする一幕があった。

司会を務めたラジオパーソナリティー・サッシャは「今聞こえない“名前”が聞こえたんですけど、マスコミの皆さんはお書きにならないようにしていただけると助かりまーす」とサラっと呼びかけ。ＧＡＫＵ−ＭＣは自らの発言のネタバレ該当箇所が分からず口をあんぐりと開けていたが、少しの間を置いて「なるほど…！」と気付いた様子。「そういうことでございますね、失礼しました」とうっかり口をすべらせたことを反省した。

ヒデは「これ私だったら干されてましたよ。ＧＡＫＵさんだから大丈夫かもしれないけど」と苦笑いでツッコミ。サッシャは「大丈夫です、そういう時のためのＭＣですから！」と頼もしく反応し、ＧＡＫＵ−ＭＣは「拍手がなりやみませーん！」と自らの定番のフレーズでごまかしていた。