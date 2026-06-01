大阪市内のイベント会場に突如現れた叶姉妹のコスプレが、SNSで話題だ。



【写真】ルッキングガイを従えてポーズを決める“叶姉妹”コスプレ

きらびやかなドレスと豪華な宝飾品を身にまとい、圧倒的なオーラを放つ2人の姿。再現度の高いウィッグやメイクに加え、屈強な「ルッキングガイ」を従えて歩く姿は、まるでレッドカーペットのような存在感だ。「発想が天才」と絶賛されたこのコスプレの裏側を、コスプレイヤーのめぇめぇさん（@megu_10_10）に聞いた。



――なぜ「叶姉妹」コスに？



めぇめぇ：以前から、誰もあまりやっていないけれど、一目見てすぐに分かるコスプレをしてみたいと考えていました。その中で、叶姉妹さんの圧倒的なセレブ感やオーラは、イベントで絶対に目立つし、面白いと思ったのがきっかけ。海外の方でも知っている人が多く、アニメキャラではないのに強いインパクトがあるので、メンバーと「絶対盛り上がりそう！」と話して決めました。



――具体的にこだわったところは？



めぇめぇ：とにかく、遠くから見ても叶姉妹っぽいシルエットや髪型、アクセサリーの豪華さを意識しました。ドレスは体のラインがきれいに見えるものを選び、ウィッグのボリューム感も調整しています。メイクも普段より大人っぽく、セレブ感が出るようにツヤ感を研究しました。衣装だけではなく、しぐさや立ち方も重要で、ゆっくり優雅に動いたり、「〜ですわよ」といった話し方も研究しましたよ！（笑）



――「ルッキングガイ」さんたちとの並びも、かなり迫力があります。



めぇめぇ：4人で歩いていると本当に目立つようで、周りの方が笑ってくださったり「この組み合わせ面白すぎる！」と喜んでいただき、私たちも楽しんで参加できました。会場では囲まれるくらい人が集まった時間帯もあり、オタクの皆さんが楽しそうに反応してくださったのが印象的でしたね。



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SNSでは「めっちゃVIPな雰囲気」「ご本人様降臨かと思った！」「とってもファビュラスだった！」などの反響が寄せられた。



「見た人が笑顔になることを大事にしています」と語るコスプレイヤーさん。「イベントを盛り上げたい」「みんなを楽しませたい」という、純粋なサービス精神があったからこその人気のようだ。



（まいどなニュース特約・米田 ゆきほ）