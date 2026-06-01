「うまい棒」モチーフの雑貨が「niko and …」に登場！ やおきんコラボでクッションやソフビを展開
「うまい棒」など駄菓子を展開している“やおきん”とスタイルエディトリアルブランド「niko and …（ニコアンド）」がコラボレーションしたアイテムが、6月5日（金）から、全国の店舗や公式WEBストア「and ST」などで発売される。
【写真】うまえもんが「ソフビ」に!? 限定デザインのアイテムも
■パッケージをそのまま使用したデザイン
今回発売される「『niko and …』×『やおきん』」は、大人から子どもまで誰もが目にしたことのある“やおきん”ならではのカラフルでポップな駄菓子のパッケージデザインを使った、梅雨時期のジメジメした気分をパッと明るくするコラボアイテム。
ラインナップには、「うまい棒」の歴代のパッケージをあしらった「ブランケットインクッション」をはじめ、駄菓子のパッケージカラーとロゴを使用した「ソックス」や「キャップ」など、日常使いできる商品が並ぶ。
また、「niko and …」限定デザインのアイテムが登場。うまえもんを立体化させたコレクター心をくすぐる「ソフビ」や、駄菓子のパッケージアートをステッカー風に散りばめた総柄がおしゃれな「氷のうボトル」が展開される。
いずれも、やおきんのお馴染みのパッケージをそのまま使用したデザインが特徴で、あえて成分表記の記載を残してリアルさを追求。生活の中でくすっと笑えるようなアイテムに仕上げたという。
【写真】うまえもんが「ソフビ」に!? 限定デザインのアイテムも
■パッケージをそのまま使用したデザイン
今回発売される「『niko and …』×『やおきん』」は、大人から子どもまで誰もが目にしたことのある“やおきん”ならではのカラフルでポップな駄菓子のパッケージデザインを使った、梅雨時期のジメジメした気分をパッと明るくするコラボアイテム。
また、「niko and …」限定デザインのアイテムが登場。うまえもんを立体化させたコレクター心をくすぐる「ソフビ」や、駄菓子のパッケージアートをステッカー風に散りばめた総柄がおしゃれな「氷のうボトル」が展開される。
いずれも、やおきんのお馴染みのパッケージをそのまま使用したデザインが特徴で、あえて成分表記の記載を残してリアルさを追求。生活の中でくすっと笑えるようなアイテムに仕上げたという。