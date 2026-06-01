『ちいかわ』新作ボトルドリンクが6．5登場！ パイン＆ぶどう＆りんごの爽やかな味わい
ナガノによるX発マンガ『ちいかわ』の新商品として「ボトルドリンク」が、6月5日（金）から、「ちいかわベーカリー」と「ちいかわベーカリー ポップアップショップ」で発売される。
【写真】ちいかわたちが一生懸命パン作り中！ 新デザインのグッズもかわいい
■日常グッズも発売
今回登場するのは、王冠キャップ付きの「ボトルドリンク」3種類と、「ちいかわベーカリー」の世界観が詰まった日常グッズ2種類。
「ボトルドリンク」の中身は、ちいかわにはパイン、ハチワレにはぶどう、うさぎにはりんごのドリンクが入っており、夏にぴったりな爽やかなフレーバーが味わえる。
また、人気商品の「ちいかわパン」、「ハチワレパン」、「うさぎパン」がデザインされた「Tシャツ」が並ぶほか、ちいかわたちがパンを作っている様子を描いた新デザインの「トレー」なども販売。
涼しげな色合いが夏らしいラインナップがそろう。
【写真】ちいかわたちが一生懸命パン作り中！ 新デザインのグッズもかわいい
■日常グッズも発売
今回登場するのは、王冠キャップ付きの「ボトルドリンク」3種類と、「ちいかわベーカリー」の世界観が詰まった日常グッズ2種類。
「ボトルドリンク」の中身は、ちいかわにはパイン、ハチワレにはぶどう、うさぎにはりんごのドリンクが入っており、夏にぴったりな爽やかなフレーバーが味わえる。
また、人気商品の「ちいかわパン」、「ハチワレパン」、「うさぎパン」がデザインされた「Tシャツ」が並ぶほか、ちいかわたちがパンを作っている様子を描いた新デザインの「トレー」なども販売。
涼しげな色合いが夏らしいラインナップがそろう。