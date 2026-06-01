Bリーグの年間表彰式「イ・ヒョンジュン選手とジョンソン選手 ベストファイブ初受賞」《長崎》
Bリーグは先週末、シーズンの各賞の表彰式『Bリーグアワード』を行いました。
日本一になった「長崎ヴェルカ」は、クラブや個人が様々な賞を獲得しました。
先月29日に東京で開かれた「B.LEAGUE AWARDSHOW2025-26」。
リーグで優秀な成績を収めたクラブや選手などを表彰するもので、ヴェルカは、“年間優勝クラブ” として表彰を受けました。
また 個人表彰にも、ヴェルカの多くの選手が選出されました。
シーズンを通して守備でチームに貢献した選手に贈られる “ベストディフェンダー賞”は、2年ぶり2回目となる、馬場 雄大選手が受賞。
馬場選手はリーグのベストファイブに続く、トップ10の選手に贈られる “セカンドチーム” にも選出されました。
（馬場 雄大選手）
「個人賞はチームの勝利に比例して与えられるものだと思っているので、かけがえのないチームメートとプレーできてうれしく思う。
妻の森カンナさんにも、感謝を伝えたい」
リーグの “ベストファイブ” には、ヴェルカからイ・ヒョンジュン選手と、スタンリー・ジョンソン選手の2人が選ばれました。
イ・ヒョンジュン選手は、“ベスト3P成功率賞” と、“アジア特別賞” とあわせ、3つのタイトルを受賞。
スタンリー・ジョンソン選手はベンチスタートの割合が多く、好成績を残した選手に贈られる “ベスト6thマン賞” も受賞しました。
（イ・ヒョンジュン選手）
「この賞もチームの賞だと思う。仲間が自分たちを犠牲にして自分にシュートを打たせてくれたから得た賞だ」
（スタンリー・ジョンソン選手）
「素晴らしいタレントがそろうリーグの中で、トップ5に選ばれたことを光栄に思う」
ヴェルカは3日、ハピネスアリーナでファン感謝祭を行います。