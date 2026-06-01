Bリーグは先週末、シーズンの各賞の表彰式『Bリーグアワード』を行いました。

日本一になった「長崎ヴェルカ」は、クラブや個人が様々な賞を獲得しました。

先月29日に東京で開かれた「B.LEAGUE AWARDSHOW2025-26」。

リーグで優秀な成績を収めたクラブや選手などを表彰するもので、ヴェルカは、“年間優勝クラブ” として表彰を受けました。

また 個人表彰にも、ヴェルカの多くの選手が選出されました。

シーズンを通して守備でチームに貢献した選手に贈られる “ベストディフェンダー賞”は、2年ぶり2回目となる、馬場 雄大選手が受賞。

馬場選手はリーグのベストファイブに続く、トップ10の選手に贈られる “セカンドチーム” にも選出されました。

（馬場 雄大選手）

「個人賞はチームの勝利に比例して与えられるものだと思っているので、かけがえのないチームメートとプレーできてうれしく思う。

妻の森カンナさんにも、感謝を伝えたい」

リーグの “ベストファイブ” には、ヴェルカからイ・ヒョンジュン選手と、スタンリー・ジョンソン選手の2人が選ばれました。

イ・ヒョンジュン選手は、“ベスト3P成功率賞” と、“アジア特別賞” とあわせ、3つのタイトルを受賞。

スタンリー・ジョンソン選手はベンチスタートの割合が多く、好成績を残した選手に贈られる “ベスト6thマン賞” も受賞しました。

（イ・ヒョンジュン選手）

「この賞もチームの賞だと思う。仲間が自分たちを犠牲にして自分にシュートを打たせてくれたから得た賞だ」

（スタンリー・ジョンソン選手）

「素晴らしいタレントがそろうリーグの中で、トップ5に選ばれたことを光栄に思う」

ヴェルカは3日、ハピネスアリーナでファン感謝祭を行います。