■台風6号 今後は九州〜関東へ 最も接近するタイミングは？

台風6号は、2日(火)未明にかけて沖縄地方に、2日(火)昼前にかけて奄美地方にかなり接近する見込みです。

その後、3日(水)にかけては暴風域を伴ったまま、西日本〜東日本に接近するおそれがあります。

台風が最も近づくタイミングは、今のところ、九州南部で2日(火)の午後、四国で2日(火)の夜、近畿で3日(水)の未明〜明け方、東海で3日(水)の朝、関東で3日(水)の昼前後となりそうです。

■大雨による土砂災害などに厳重警戒

台風の北側には前線があり、九州〜関東の太平洋側では台風接近前から局地的に雨が強まる所がある見込みです。

特に西日本と東日本の太平洋側、南東側に開けた斜面では雨量がかなり多くなりそうです。今後も最新の情報にご注意ください。

【2日18時までの24時間予想雨量】

九州南部・奄美:300ミリ

九州北部:200ミリ

四国・沖縄:180ミリ

中国:100ミリ

【3日18時まの24時間予想雨量】

近畿・東海・関東甲信:300ミリ

四国:150ミリ

東北:120ミリ



■暴風はどのくらい？

南西諸島、西日本太平洋側、東日本太平洋側では、飛来物によって負傷したり、走行中のトラックが横転するおそれもある猛烈な風が吹く見込みです。

【2日にかけての予想最大瞬間風速】

四国・九州南部・奄美・沖縄:45メートル

近畿・九州北部:35メートル

中国:30メートル

南西諸島では2日(火)にかけて、西日本太平洋側では2日(火)から3日(水)にかけて、東日本太平洋側では3日(水)は、不要不急の外出を控えるなど、暴風に厳重に警戒してください。

■2日は九州南部・奄美で線状降水帯のおそれ

九州南部・奄美地方では線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。

線状降水帯が発生する可能性のある地域と期間は以下です。

宮崎県:2日昼前から夕方にかけて

鹿児島県:2日明け方から夕方にかけて

奄美地方:2日明け方から昼前にかけて

大雨に対する心構えを一段高めて頂き、段階的に発表する防災気象情報やキキクルなどの情報に留意してください。