◆大阪府知事杯・大阪市長杯争奪 第３９回大阪みなづき大会（５月２４日・大阪シティ信用金庫スタジアムほか） ▽中学生の部・１回戦 大阪柴島ボーイズ７―０大正ボーイズ＝５回コールド＝

「大阪府知事杯・大阪市長杯争奪 第３９回大阪みなづき大会」が５月２４日に開幕した。中学生の部ではホストの一角、大阪柴島ボーイズ（大阪北支部）が完封＆コールドで好発進。一方、小学生の部では大阪都島ボーイズ（同）が初戦敗退を喫した。また「スギ薬局グループ杯 第１８回日本少年野球報知旗争奪 関西さわやか大会」（報知新聞社など主催）は３２強が決定。奈良県支部では香芝ボーイズ、橿原ボーイズなど３チーム、滋賀県支部からは滋賀野洲ボーイズ、滋賀栗東ボーイズが勝ち上がった。

ホスト大会で文句なしのスタートを切った。大阪柴島は打っては１２安打で７得点、守っても無失策で無失点のコールド勝ち。福田主将は「夏の（選手権大会）予選前、最後の大会。楽しくより、気持ちを入れている」と懸ける思いを明かした。

先制打は、その主将。３回１死一、三塁で左前へ運んだ。５回にも適時三塁打し「１０試合くらいノーヒットだった。インサイドアウトをしっかり意識した」と久々の感触に納得した。４回に２点加え、５回は４番・森岡からの３三塁打などで３点を奪い決着。３安打した主砲は、強豪で担う重役に「プレッシャーしかないけど、後ろにいいバッターがいるので気楽に打っている」と話した。

投げては左のエース・山下隼が９奪三振で３安打完封。「期待に応えて成績を出して、全国でも勝っていきたい」と先に続く大舞台を意識。今大会初Ｖで勢いづける。