【ＮＰＢ】２軍戦の育成出場枠が最大「７」に拡大　２日から今季限りの運用を開始　メリットは出場機会増と負担軽減

日本野球機構（ＮＰＢ）と１２球団による理事会、実行委員会が１日、都内で行われプロ野球の育成選手の出場枠が緩和されることが決まった。「故障者連動特例」（仮称）は２日のファームリーグ公式戦から運用（運用は今季中に限る）される。

これまでは育成選手の２軍戦出場枠は「１球団１試合５人以内」と決まっていたが、１軍の支配下選手の故障者数などによって最大７人まで出場可能な制度が導入されることになった。

ＮＰＢ・中村勝彦事務局長は「ちょっと故障者の人数も多いということ、あるいは今までもかなりカツカツの状態で下の方の運営をしてきたということで、育成枠を増やして、（育成選手が）増えてますので、そこに出場の機会というものを与えてはどうかということが話し合われたんだと思います」と説明。かねて２軍の育成選手の出場機会増を訴える球団が多かったことや真夏のデーゲームによる支配下選手の負担軽減などを理由に挙げた。

【２軍試合における育成選手の出場枠特例 故障者連動特例】※運用は２０２６年シーズンに限る。

《１》各球団は試合出場できない支配下選手路「１０日以上故障リスト」（以下、本リスト）に登録することができる。

《２》「本リスト」の登録人数に応じて２軍公式戦における育成選手出場枠の上限（１試合５人）を拡大することができる。「本リスト」登録数が５人だと出場枠が６人、登録人数が６人以上だと７人となる。

《３》本特例により、育成選手出場枠を拡大する場合、試合前日の午後５時までに「本リスト」をリーグ運営部の提出しなければならない。なお、「本リスト」故障名ではなく、選手名にて申請する。

《４》登録された選手は、登録日を含め１０日間いかなる形式の試合（３軍戦、練習試合、紅白戦等を含む）に出場できない。

《５》登録日を含め１０日間は申請を取り下げることはできない。

《６》リーグ運営部は申請を都度、１４球団（ＮＰＢ１２球団、ファーム参加２球団）と選手会へ展開する。