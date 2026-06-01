将棋の豊島将之九段が１日、東京・渋谷区の将棋会館で「Ｊ：ＣＯＭ杯 ３月のライオン 子ども将棋大会 第１５回大会開催記念イベント」に出席した。

棋士を描いた人気コミック「３月のライオン」ともゆかりがあるそうで「棋戦優勝を果たすことができた時の話を『３月のライオン』の作中に使ってもらえたことがある。（作品の）ファンだったので読んでいて興奮した」と明かした。

この日は大会に参加する子どもからの質問にも応じた。対戦していて楽しいと思う棋士には「藤井（聡太）さんと言えたらかっこいいけど、読み筋についていくのが必死」とジョークを交えて回答。「同世代の棋士と指すと楽しい、懐かしいという感情になる。子ども大会から一緒にやってプロになる人もいるので、楽しい」と笑みを浮かべた。

豊島は「大一番だと緊張してしまうと思うけど、緊張を前向きに捉えるようにしている。緊張することでいつも以上の力を発揮できる」、「１局の中でミスも出るけど、同リカバリーするかが大事。時間がなくなると焦るけど、直感を信じる。ぱっと見えた手が一番良いこともある。直感を信じて」とエールも送っていた。