◆スギ薬局グループ杯 第１８回日本少年野球報知旗争奪 関西さわやか大会（５月２３、２４日・万博記念公園野球場ほか） ▽中学１年生の部・３回戦 京都南山城ボーイズ１―０京田辺ボーイズ

「スギ薬局グループ杯 第１８回日本少年野球報知旗争奪 関西さわやか大会」（報知新聞社など主催）が行われ、ベスト３２が出そろった。大阪北支部では完封＆コールド勝ちで突破した北大阪ボーイズなど５チーム。京都府支部からは５年ぶりの京都南山城ボーイズなど３チーム、大阪中央支部は接戦をモノにした羽曳野ボーイズＡなど４チームが勝ち上がった。

５年ぶりの喜びに浸った。京都南山城は虎の子の１点を死守して、２０２１年以来の３２強入り。女子選手の丸田主将は「みんなハラハラして、緊張もしてたけど、最後までチームが一つになったから勝てた」と笑った。

主将が先発マウンドで力投した。初回１死三塁から回またぎの４者連続奪三振など、４回１安打０封。「強豪でバンバン打ってきそうでどうなるかと思ったけど、守備を信じた」と振り返った。２番手・鈴木は５、６回と三塁に走者を背負ったが本塁を踏ませず。「全力で、みんなを信じて投げ抜いた。９９点！」。２四死球を反省しつつ、満点級の自己採点だった。

女房役の白石は「相手（の体格）が大きく、アウトコース多めにリード。フレーミングも頑張った」と納得。３回の四球出塁後は２打者連続の失策間に唯一の生還を果たし、試合後は「マジ泣きそう」と連呼していた。