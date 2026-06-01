「本日、マルコス大統領との間で両国関係を『包括的戦略的パートナーシップ』に位置付けることで一致しました」

5月28日、東京・元赤坂の迎賓館で行われた日本・フィリピン首脳会談。高市早苗首相（65）はフィリピンのマルコス大統領（68）と臨んだ共同記者発表で、冒頭のように語った。

「日本とフィリピンは今年、国交正常化70周年の節目を迎えました。約1時間にわたって行われた首脳会談では、機密性の高い軍事情報を共有する軍事情報包括保護協定（GSOMIA）の正式な交渉開始を確認。このほか、海上自衛隊の『あぶくま』型護衛艦の輸出に向けた議論などが交わされました。軍事的な威圧を強める中国を念頭に、両国間で安全保障を強化する狙いがあります」（全国紙政治部記者）

共同記者会見ではフィリピンについて「我が国にとって最も緊密な同志国のひとつ」と述べ、両国間における連携の重要性を強調した高市首相。会見後には夕食会も開かれ、マルコス大統領を手厚くもてなしていた。

首相官邸の公式YouTubeチャンネルやXアカウントでは、翌29日に首脳会談などの様子を編集してまとめたショート動画を公開。ところが、動画に映り込んでいた高市首相の“ある振舞い”に一部で批判的な声が寄せられている。

注目を集めたのは、動画冒頭のワンシーン。高市首相は夕食会の会場と思しき場所で、マルコス大統領と向かい合わせでテーブルを挟んでいた。楽団による生演奏でビートルズの代表曲『ヘイ・ジュード』が流れるなか、高市首相は右腕を上げながらノリノリに。右手の人差し指と中指を揃え、ピースサインを閉じるようなポーズを決め、体を揺らしながらマルコス大統領に笑顔を見せていた。

動画後半では、高市首相とマルコス大統領がエリック・クラプトンの代表曲『ワンダフル・トゥナイト』をデュエットする場面も。マルコス大統領が歌い終えると、高市首相は拍手を送り、「大統領って、どこかプロダクション紹介しましょうか？」とジョークを交えながら賛辞を送っていた。

首相官邸がXで公開した動画はすでに14万件以上のインプレッションを集めているが、視聴した人々からはさほど好意的に受け入れられなかったようだ。Xでは“浮かれている”“チョリースとか恥ずかしい”といった厳しい声が上がり、著名人からも苦言が呈されている。

’25年放送の大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（NHK）にも出演したミュージシャンで俳優の金剛地武志（58）は、30日にXで首相官邸が公開した動画に《さすがに笑う》とコメントをしたユーザーの投稿を引用。その上で、《眼を覆いたくなる》と不快感を示していた。

また、立憲民主党の田島麻衣子参院議員（49）も31日に更新したXで、夕食会でノリノリに振舞う高市首相の姿を切り取った画像を添付し、《この画像が出始めた時は、あまりの品のなさに、AI生成画像だろうと思っていたが、本当に首相官邸の動画に含まれている。。》と困惑。

続けて《これが「ノリが良くて外交コミュ力お化けの総理」だとしたら、明らかに国益の定義を誤っているし、首相官邸が率先してこれを世界に発信をしている点で、絶望感しかない。出典：首相官邸X》と落胆していた。

「高市首相は学生時代にロックバンドのドラムを担当していたこともあり、大の音楽ファンとして知られています。外交でも積極的に音楽を通じた交流を取り入れており、今年1月の日韓首脳会談で李在明大統領（61）とドラムセッションをしたことも話題に。

そのいっぽうで、高市首相の“ノリのよさ”はしばしば国民を驚かせてきました。3月にアメリカで開かれた日米首脳会談では、米軍の音楽隊が夕食会でX Japanの『Rusty Nail』を演奏。ホワイトハウスの公式サイトでは高市首相が両腕を上げて踊る写真が公開され、衝撃が広がっていました。

4月に開催された政府主催の『昭和100年記念式典』でも、海上自衛隊東京音楽隊が演奏したTM NETWORKの『Get Wild』にガッツポーズで合いの手を入れるなどの振舞いが注目を集めました。

高市首相の“ノリのよさ”は外交において相手国との距離を縮める一助になっていますが、歴代の首相とは一線を画す振舞いでもあります。高市首相は盛り上げ役に徹しようとしているのかもしれませんが、なかなか受け入れ難いという国民も少なくないようです」（前出・全国紙政治部記者）

とはいえ首相官邸が公開した動画では、ひとりのフィリピンの閣僚が日本について「最高！そしてワンダフル！これまでの国賓訪問の中でベストで、日本の皆さまにも感謝しています」と感激していた。高市首相の振舞いに賛否はあるが、今回のフィリピンとの首脳会談は成功を収めたようだ。