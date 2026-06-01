詳しい台風情報について、増永気象予報士の解説です。

台風6号は与論の南南西およそ200キロの海上にあって、風速25メートル以上の暴風域に沖縄本島までが入っています。鹿児島県内のすぐ近くまで、この暴風域が迫ってきました。また、風速15メートル以上の強風域には奄美北部と南部が入っていて、十島村もこの強風域に入り始めました。

この後、予報の中心を進んだ場合、あす2日正午には屋久島の南西およそ80キロを中心とする海上に達する見込みです。

強風域と暴風域に入る時間帯をまとめました。黄色が強風域、赤が暴風域、そして星印が最接近です。奄美南部は、まもなく暴風域に入る見込みです。

また、薩摩、大隅、種子島・屋久島では、2日昼過ぎから夕方にかけて最も近づく時間帯になりそうです。

では、これから台風が近づく時間帯を迎えます。万が一に備えてハザードマップや避難場所をもう一度確認しましょう。

それから、自宅周辺に飛ばされやすいものがあれば、すぐに室内に片付けて、そして断水に備えて水を溜めておき、停電した時のためにモバイルバッテリーやカセットコンロなどを準備しておきましょう。

市町村のホームページや気象情報をこまめに確認し、避難所の開設情報や防災情報を確認しておきましょう。

現在、徳之島、沖永良部、そして与論に暴風警報が発表されています。種子島・屋久島も含めて最大瞬間風速45メートルが予想されています。

雨と風の予想です。奄美地方は南から台風本体の雨雲がこの後かかってきて、あす2日昼までに多いところで250ミリの雨が予想されています。

活発な雨雲は種子島・屋久島、そして大隅にもかかり、種子島・屋久島、大隅ではあす2日昼までに多いところで250ミリ、薩摩では150ミリの雨が予想され、あさって3日にかけて薩摩、大隅、種子島・屋久島地方では雨量が増えるでしょう。

また、現在、奄美北部と南部に波浪警報が発表されていて、種子島・屋久島も含めて海上では10メートルの猛烈なしけが予想されています。

波の高さのシミュレーションです。あす2日の大隅は8メートルの大しけ。そして種子島・屋久島、奄美では10メートルの猛烈なしけです。薩摩海域は5メートルのしけの予想となっています。海は危険です。近づかないでおきましょう。

では、週間予報です。あす2日の天気は大荒れです。今後発表される気象情報に十分注意してください。

あさって3日は台風一過の青空が広がりますが、木曜日以降、梅雨前線の影響で雨が続くでしょう。なお、きょう1日、九州南部の梅雨入りが発表されました。

気象情報をまとめです。まず、あす2日の昼までに、十島村では150ミリ、奄美北部と南部では250ミリの雨が予想されています。

薩摩、大隅、種子島・屋久島では、大隅と種子島・屋久島で特に雨量が多くなりそうです。

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