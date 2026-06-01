気象庁は、宮崎県、鹿児島県では、線状降水帯が発生して、大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があると発表しました。

線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性のある地域と期間は以下のとおりです。

宮崎県 ２日昼前から夕方にかけて

鹿児島県（奄美地方除く） ２日明け方から夕方にかけて

奄美地方 ２日明け方から昼前にかけて

初めて発表「線状降水帯半日前予測」とは

「線状降水帯半日前予測」は、線状降水帯による大雨の可能性がある程度高いと予想された場合に、半日ほど前から気象庁が発表する情報です。5月29日から運用が始まっていて、今回初めて発表されました。

線状降水帯が発生すると、災害の危険度が急激に高まります。 この情報が発表された際は、大雨に対する「心構えを一段高める」合図ととらえてください。

具体的には、ハザードマップの確認や、避難所・避難経路の確認など、早めの備えを行うことが重要です。

必ずしも線状降水帯が発生するとは限らないが、発生しなくても危険

ただし、この予測にはいくつかの注意点があります。

一つ目は、現在の技術では線状降水帯の正確な予測は難しく、予測が発表されても、必ずしも発生するとは限らないということです。しかし、発生しなかった場合でも、「大雨になる可能性が高い危険な状況」であることには変わりありません。

二つ目は、他の情報と合わせて活用することです。半日前予測が発表された後も、地元市町村が発令する避難情報や、気象庁の警報、危険度分布「キキクル」などをこまめに確認し、自ら避難の判断をすることが命を守る行動につながります。

線状降水帯だけが大雨災害を引き起こすわけではありません。 半日前予測の呼びかけがない場合でも、大雨の恐れがある際は、防災気象情報を適切に活用し、早め早めの警戒が大切です。

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