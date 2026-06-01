豆腐・卵・ねぎの節約3素材で『豆腐と卵のふんわり炒めチリソース』食欲がない日にも

豆腐・卵・万能ねぎの3つの材料で、簡単に作れる絶品おかずをご紹介。

節約食材を使っているのに、特製のチリソースをかければ本格的な味わいに。レモンの香りと豆腐のつるんとした食感で、暑さで食欲がない日でもあっさり食べられます。

『豆腐と卵のふんわり炒めチリソースがけ』のレシピ

材料（2人分）

木綿豆腐（小）……1丁（約200g）

卵……2個

万能ねぎ……2本

〈チリソース〉

トマトケチャップ……大さじ2と1/2

レモン汁……大さじ1

ごま油……大さじ1/2

はちみつ……小さじ1

豆板醤（トウバンジャン）……小さじ1/3〜1/2

塩・マヨネーズ・片栗粉・サラダ油

作り方

（1）材料の下準備をする

豆腐は厚手のペーパータオルで包んでバットに入れ、重しをのせて5分ほどおき、水けをきる。卵は溶きほぐし、塩少々、マヨネーズ大さじ1/2を加えて混ぜる。チリソースの材料を混ぜる。万能ねぎは小口切りにする。水けをきった豆腐は、長さ4〜5cm、2cm角の棒状に切り、片栗粉を薄くまぶす。

（2）フライパンで焼く

フライパンにサラダ油大さじ1を中火で熱し、卵液を一気に入れてふんわりと混ぜ、半熟状になったら取り出す。フライパンにサラダ油大さじ1/2をたして再び中火で熱し、豆腐を入れて1〜2分炒める。卵を戻し入れてさっと混ぜ、器に盛る。チリソースをかけ、万能ねぎをのせる。

おいしく作るコツ

豆腐はガラスのボールや皿などのせてしばらくおき、しっかりと水けをきっておくことで、炒めたときに形がくずれにくくなります。水きりしている間に卵やソースの下ごしらえをすませ、時間を効率的に使って。

つるんとした豆腐＆ふんわり卵のハーモニーも◎。レモンの香りがあと味を軽やかにしてくれるので、最後までおいしく楽しめます。ぜひ熱々のうちにどうぞ。

武蔵 裕子ムサシ ユウコ 料理家 両親と双子の息子の３世代の食卓を長年切り盛りしてきた経験から、合理的で健康的、時短、簡単でありながらおいしい料理を提案。15年以上にわたり、魚焼きグリルの調理の幅広さに注目し研究を重ねてきた。 詳細はこちら 教えてくれたのは…

（『オレンジページ』2025年7月17日号より）