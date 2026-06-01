豆腐・卵・ねぎの節約3素材で『豆腐と卵のふんわり炒めチリソース』食欲がない日にも
豆腐・卵・万能ねぎの3つの材料で、簡単に作れる絶品おかずをご紹介。
節約食材を使っているのに、特製のチリソースをかければ本格的な味わいに。レモンの香りと豆腐のつるんとした食感で、暑さで食欲がない日でもあっさり食べられます。
『豆腐と卵のふんわり炒めチリソースがけ』のレシピ
材料（2人分）
木綿豆腐（小）……1丁（約200g）
卵……2個
万能ねぎ……2本
〈チリソース〉
トマトケチャップ……大さじ2と1/2
レモン汁……大さじ1
ごま油……大さじ1/2
はちみつ……小さじ1
豆板醤（トウバンジャン）……小さじ1/3〜1/2
塩・マヨネーズ・片栗粉・サラダ油
作り方
（1）材料の下準備をする
豆腐は厚手のペーパータオルで包んでバットに入れ、重しをのせて5分ほどおき、水けをきる。卵は溶きほぐし、塩少々、マヨネーズ大さじ1/2を加えて混ぜる。チリソースの材料を混ぜる。万能ねぎは小口切りにする。水けをきった豆腐は、長さ4〜5cm、2cm角の棒状に切り、片栗粉を薄くまぶす。
（2）フライパンで焼く
フライパンにサラダ油大さじ1を中火で熱し、卵液を一気に入れてふんわりと混ぜ、半熟状になったら取り出す。フライパンにサラダ油大さじ1/2をたして再び中火で熱し、豆腐を入れて1〜2分炒める。卵を戻し入れてさっと混ぜ、器に盛る。チリソースをかけ、万能ねぎをのせる。
おいしく作るコツ
豆腐はガラスのボールや皿などのせてしばらくおき、しっかりと水けをきっておくことで、炒めたときに形がくずれにくくなります。水きりしている間に卵やソースの下ごしらえをすませ、時間を効率的に使って。
つるんとした豆腐＆ふんわり卵のハーモニーも◎。レモンの香りがあと味を軽やかにしてくれるので、最後までおいしく楽しめます。ぜひ熱々のうちにどうぞ。
両親と双子の息子の３世代の食卓を長年切り盛りしてきた経験から、合理的で健康的、時短、簡単でありながらおいしい料理を提案。15年以上にわたり、魚焼きグリルの調理の幅広さに注目し研究を重ねてきた。
（『オレンジページ』2025年7月17日号より）