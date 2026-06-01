岡山天音＆杉咲花、お互いに再共演熱望も… “恋人役”めぐるやりとりに会場ほっこり
俳優の岡山天音が、『第63回ギャラクシー賞』（主催：放送批評懇談会）のテレビ部門個人賞を受賞し、6月1日に都内で行われた贈賞式に登壇した。
【写真】トロフィーを掲げ…受賞の喜びに笑顔あふれる岡山天音
岡山はNHK夜ドラ『ひらやすみ』、大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』、特集ドラマ『片想い』、日本テレビ系『冬のなんかさ、春のなんかね』での演技が高く評価され、テレビ部門個人賞を受賞した。幅広い作品で異なる人物像を演じ分け、繊細な表現力と確かな存在感を発揮。近年のテレビドラマ界で印象的な活躍を続ける岡山の演技が評価された形だ。
受賞に際し岡山は、「素晴らしい賞をいただけて、うれしく思います。対象4作品はどれも大切な作品で、これだけ皆さんに見ていただける作品に参加させていただけたのだと感じました。素晴らしいスタッフ、キャストの皆さんと作品作りができたと光栄に思っています」と喜びを語った。
また、「人生の半分くらい俳優の仕事を続けている」と振り返りながら、「ちっぽけな自分が役に乗せた思いが、どこかに届いているのか心もとなく感じていました」と胸中を明かした。その上で、「きょうこうして、こういった場に立たせていただけたことは、そういった思いに少し返事をいただけたような気がして、非常に感慨深く思っております」と語り、受賞の重みをかみしめていた。
ドラマ『冬のなんかさ、春のなんかね』で共演した俳優の杉咲花が“サプライズ”で登壇し、お祝いの花束をプレゼントした。杉咲は、岡山との共演を経て「グッとくる瞬間は何度もあった」と振り返りながら「監督と何度も何度も話し合う姿や、段取りでいろんなことをトライし続ける姿は本当にすてき。誰にもまねできないオリジナリティにあふれた方ですが、それは天性の才能だけでなく、努力がにじんだ結果なんだなと思います」とリスペクトのまなざしを向けた。
続けて「今度は、心の通いあった同僚？きょうだいなどを演じてみたい」と再共演を熱望。これに岡山が「あ、恋人にはなれない？」と冗談っぽく反応すると、杉咲も「おこがましいかなと思って（笑）」とはにかみ、息ぴったりの掛け合いで会場を和ませていた。
【写真】トロフィーを掲げ…受賞の喜びに笑顔あふれる岡山天音
岡山はNHK夜ドラ『ひらやすみ』、大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』、特集ドラマ『片想い』、日本テレビ系『冬のなんかさ、春のなんかね』での演技が高く評価され、テレビ部門個人賞を受賞した。幅広い作品で異なる人物像を演じ分け、繊細な表現力と確かな存在感を発揮。近年のテレビドラマ界で印象的な活躍を続ける岡山の演技が評価された形だ。
また、「人生の半分くらい俳優の仕事を続けている」と振り返りながら、「ちっぽけな自分が役に乗せた思いが、どこかに届いているのか心もとなく感じていました」と胸中を明かした。その上で、「きょうこうして、こういった場に立たせていただけたことは、そういった思いに少し返事をいただけたような気がして、非常に感慨深く思っております」と語り、受賞の重みをかみしめていた。
ドラマ『冬のなんかさ、春のなんかね』で共演した俳優の杉咲花が“サプライズ”で登壇し、お祝いの花束をプレゼントした。杉咲は、岡山との共演を経て「グッとくる瞬間は何度もあった」と振り返りながら「監督と何度も何度も話し合う姿や、段取りでいろんなことをトライし続ける姿は本当にすてき。誰にもまねできないオリジナリティにあふれた方ですが、それは天性の才能だけでなく、努力がにじんだ結果なんだなと思います」とリスペクトのまなざしを向けた。
続けて「今度は、心の通いあった同僚？きょうだいなどを演じてみたい」と再共演を熱望。これに岡山が「あ、恋人にはなれない？」と冗談っぽく反応すると、杉咲も「おこがましいかなと思って（笑）」とはにかみ、息ぴったりの掛け合いで会場を和ませていた。