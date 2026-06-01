１日の東京株式市場はＡＩ・半導体関連の主力株の一角に買いが入り、日経平均は最高値更新基調を継続。ただ、内需系銘柄を中心に売りも目立った。



大引けの日経平均株価は前営業日比６０４円８３銭高の６万６９３４円３３銭と続伸。プライム市場の売買高概算は２８億３３９４万株、売買代金概算は１１兆９１５２億円。値上がり銘柄数は４２５、対して値下がり銘柄数は１１１５、変わらずは２２銘柄だった。



きょうの東京市場は前週末の米国株市場の強調地合いを引き継ぎ日経平均が続伸、連日の史上最高値更新となった。米国では主要株価３指数がいずれも最高値を更新しており、東京市場でもこれに追随する形で一時は６万７０００円台で推移していたが、大引けはわずかに届かなかった。ＡＩ・半導体関連でも日経平均寄与度の高い値がさ株への買いが顕著となる一方、一部の銘柄には利食い急ぎの動きも観測された。リターンリバーサルの動きは鳴りを潜め、プライム市場の値下がり銘柄数は１１００を上回り、全体の７１％を占めるなど実質的には軟調な地合いだったともいえる。なお、ＴＯＰＩＸは反落した。全体売買代金は１１兆９０００億円台と１２兆円台に迫る水準で大商いが続いている。



個別では、きょうも断トツの売買代金をこなしたキオクシアホールディングス<285A.T>が大幅高で最高値更新、売買代金２位のソフトバンクグループ<9984.T>が急伸をみせ、村田製作所<6981.T>、太陽誘電<6976.T>も大きく買われた。東京エレクトロン<8035.T>も買いが優勢。住友電気工業<5802.T>、三井金属<5706.T>が活況高、ＳＵＭＣＯ<3436.T>も値を飛ばした。テラスカイ<3915.T>がストップ高で値上がり率トップ、日本電波工業<6779.T>、山一電機<6941.T>も急騰した。ＦＩＧ<4392.T>が大きく切り返し、デクセリアルズ<4980.T>も大幅高。



半面、フジクラ<5803.T>は売りが優勢、イビデン<4062.T>も下値を探った。アドバンテスト<6857.T>、レーザーテック<6920.T>なども売りを浴びた。ファーストリテイリング<9983.T>が安く、三菱電機<6503.T>の下げも目立った。アステリア<3853.T>が値下がり率トップに売られ、スカパーＪＳＡＴ<9412.T>、テクセンドフォトマスク<429A.T>が急落、新日本科学<2395.T>、トーエネック<1946.T>なども大幅安となった。



出所：MINKABU PRESS