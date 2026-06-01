エービーシー・マート<2670.T>がこの日の取引終了後に、韓国子会社のＡＢＣマート・コリアが韓国の大手アパレル・小売企業であるイーランドワールド（ソウル特別市）から、シューズセレクトショップ「ＦＯＬＤＥＲ」事業を譲り受けることで韓国当局から正式に承認を得たと発表した。



「ＦＯＬＤＥＲ」は、グローバルシューズブランドを中心とした差別化された商品構成と付加価値提案で強い支持を得ているシューズセレクトショップで、韓国の主要都市に直営店３５店舗を展開しており、３５店舗の年間売上高は１千億ウォン規模に上る。今回の事業譲受により、韓国市場におけるＡＢＣマートグループのプレゼンスをより高めるのが狙いで、譲受金額は非開示。なお、２７年２月期業績への影響は精査中としている。



出所：MINKABU PRESS