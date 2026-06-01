元乃木坂46の能條愛未と歌舞伎俳優の中村橋之助が5月30日、東京・ホテルニューオータニで結婚披露宴を開催。披露宴には西野七瀬、高山一実、深川麻衣ら、元乃木坂46のOGたちが多数出席しており、斎藤ちはる、和田まあや、川村真洋、伊藤純奈らは自身のinstagramで祝福のコメントを贈っている。

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能條とは1期生の同期で、今回披露宴で司会を務めたテレビ朝日アナウンサーの斎藤は「大好きな愛未の挙式に参列させていただき そして披露宴では司会を担当しました」と報告し、「愛未の幸せな表情を見られて本当に幸せな気持ちになりました メンバーたちにも会えて嬉しかった♡♡」とコメント。和田は「結婚式 とっても幸せをもらいました これまでのたくさんの思い出を思い返すとうるうるしてしまいました」、川村は「がむしゃらに頑張っては空回りしていたあの頃を思い出し、なんだか懐かしい気持ちになりました♡ 笑いあり、感動ありの素敵な結婚式」、2期生の伊藤は「あみちゃんの幸せそうな顔がみれて嬉しくたまらなかった日！先輩後輩の関係だけど色んなことをいっしょに乗り越えてきた何でも話したくなる心の友」とメッセージを綴っている。

それぞれの投稿には「同期の絆だね」「美人揃い」「乃木坂ってやっぱり良いグループ」「メンツがヤバい」とコメントが寄せられている。

（文＝本 手）