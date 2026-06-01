「本当は人間ってこんなもんだよな」うつで休職中、旅先で気付いた大切なこと
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真面目で責任感が強い人ほど、つい頑張りすぎてしまう…。
現在イラストレーターとして活躍するなおにゃんさんも、かつてはその一人でした。念願の会社に入社したものの、職場環境に馴染めず、うつ病と適応障害を発症。医師から休職を勧められても、「休むことの正解」がわからず、「逃げるようで恥ずかしい」と感じてしまいます。
焦りから一度は復職を強行したものの、心は限界を迎え、再び休職へ。どん底のような日々の中で、彼女は少しずつ「休職中に弱い自分を変えたい」と思うようになり、ある行動に踏み出します――。
※本記事はなおにゃん著の書籍『うつ逃げ 〜うつになったので全力で逃げてみた話〜』から一部抜粋・編集しました。
「休職中に自分を変えたい」「いっそのこと海外行こうかな」との気持ちが芽生え、3泊5日のベトナム行きを決めたなおにゃんさん。異国の地での一人旅にハラハラドキドキ…。
「両親はとても真面目で教育熱心な人だったので、私自身、根性論のようなものをすごく聞かされて育ちました。だからこそ、頑張らなかったり、逃げたりする自分はすごくダメなことをしていると自分を追い詰めて、責めてしまったりしたことも。でも、うつになってからは、それだけが『正しさ』ではないと思うようになり、今まで固執していた考えを見直すいいきっかけになったと思っています」と、なおにゃんさんは語っています。
著＝なおにゃん／『うつ逃げ 〜うつになったので全力で逃げてみた話〜』