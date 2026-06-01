今年２月から４月にかけて、山形県山形市に住む４０代の男性が、SNSを通して知り合った相手から暗号資産およそ２６５万円分をだましとられる特殊詐欺被害にあいました。

警察によりますと、今年２月上旬、山形市に住む４０代の男性は、TikTokを通して知り合った相手（LINEアカウント「Mia」）に対し、日常会話を続けたことで親近感を抱くようになったということです。

男性はこの人物から「金融関係の会社に勤めている親戚から外国為替投資のやり方を教えてもらって、投資で稼いでいる」「安定した利益を得ることができる」などと投資を勧められました。

そして、男性は４月上旬ごろから、指定されたアドレスに複数回に渡り、暗号資産を送信したということです。

■投資の増額を勧められる

すると、それまで投資したおよそ６０万円相当の暗号資産がおよそ１１００万円相当になっていると説明された上、「元金を増やせばもっと利益が出る」などと、投資の増額を勧められたことから、男性は追加で暗号資産を送信しました。

しかし、男性は家族に投資の話をしたところ、詐欺被害を指摘され被害に気づいたということです。

警察は、これは「SNS型ロマンス詐欺」の手口だとして、SNSなどで知り合った人から投資や金儲けの話をされたら注意するよう呼びかけています。