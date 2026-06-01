Snow Man渡辺翔太がSwarovskiのカラフルなジュエリーとウォッチを身につける！夏の新ビジュアル公開

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Snow Manの渡辺翔太がジャパンアンバサダーを務めるSwarovskiより、夏の新ビジュアルが公開された。

■渡辺翔太を起用した夏の新ビジュアルは6月2日から展開

Swarovskiは6月2日から、ジャパンアンバサダーを務める渡辺翔太を起用した夏の新ビジュアルを、SwarovskiオンラインストアやSwarovskiストアなど各チャネルで展開。カラフルなジュエリーとウォッチを身につけ、渡辺がサンシャインシーズンを軽やかに表現する。

渡辺が新ビジュアルでコーディネートしたのは、SwarovskiらしいカラフルなクリスタルがあしらわれたGemaシリーズ。渡辺は、イヤーカフとドロップピアスをプレイフルに組み合わせ、ブレスレットはウォッチと重ねづけ、そしてリングをスタイリング。多彩なカットが織りなす魅力的な融合と洗練されたカラーパレットが、夏の光を見事に捉えている。

■関連リンク

Swarovskiオフィシャルサイト ジャパンアンバサダーページ

https://www.swarovski.com/ja-JP/s-swarovski-shota-watanabe/

Snow Man OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/43

https://mentrecording.jp/snowman/