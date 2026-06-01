Snow Man渡辺翔太がSwarovskiのカラフルなジュエリーとウォッチを身につける！夏の新ビジュアル公開
Snow Manの渡辺翔太がジャパンアンバサダーを務めるSwarovskiより、夏の新ビジュアルが公開された。
■渡辺翔太を起用した夏の新ビジュアルは6月2日から展開
Swarovskiは6月2日から、ジャパンアンバサダーを務める渡辺翔太を起用した夏の新ビジュアルを、SwarovskiオンラインストアやSwarovskiストアなど各チャネルで展開。カラフルなジュエリーとウォッチを身につけ、渡辺がサンシャインシーズンを軽やかに表現する。
渡辺が新ビジュアルでコーディネートしたのは、SwarovskiらしいカラフルなクリスタルがあしらわれたGemaシリーズ。渡辺は、イヤーカフとドロップピアスをプレイフルに組み合わせ、ブレスレットはウォッチと重ねづけ、そしてリングをスタイリング。多彩なカットが織りなす魅力的な融合と洗練されたカラーパレットが、夏の光を見事に捉えている。
■関連リンク
Swarovskiオフィシャルサイト ジャパンアンバサダーページ
https://www.swarovski.com/ja-JP/s-swarovski-shota-watanabe/
Snow Man OFFICIAL SITE
https://starto.jp/s/p/artist/43
https://mentrecording.jp/snowman/