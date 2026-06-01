XGがドジャース戦の始球式に登場！JURINが佐々木朗希選手に華麗な投球

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XGが、ドジャース戦の始球式に登場。リーダー・JURINが佐々木朗希選手に華麗な投球を披露した。

■「LAのALPHAZのみんなに会えて本当に嬉しかったです！」（MAYA）

XGは、日本時間6月1日（現地時間5月31日）、ドジャー・スタジアム（ロサンゼルス）で開催されたロサンゼルス・ドジャース対フィラデルフィア・フィリーズの試合に招待され、試合前の始球式を務めた。

スタジアムDJによって紹介されると、JURINは、この日、先発投手を務めた山本由伸選手の18番、CHISAはロバーツ監督の30番、HINATAはフレディ・フリーマンの5番、HARVEYは佐々木朗希選手の11番、JURIAはクレイトン・カーショウ選手の22番、MAYAはムーキー・ベッツ選手の50番、COCONAは大谷翔平選手の17番と、それぞれがドジャース選手の背番号ユニフォームを着て登場。

メンバーが見守るなか、リーダーのJURINが、捕手を務めた佐々木朗希選手に対して投球し、観客を大いに盛り上げた。

投球後は、佐々木朗希選手、この日誕生日を迎えたロバーツ監督とマウンド上で交流し記念撮影を行った。

始球式を務めたJURINは、「初めての始球式がドジャー・スタジアムということで、朝から心臓がバクバクで緊張してたんですが、楽しんで投げることができました！ 貴重な体験ができ、大変光栄です！」とコメント。

また、メンバーのMAYAは、「LAのALPHAZ（XGのファンの総称）のみんなに会えて本当に嬉しかったです！ 久しぶりにみんなに会えてすごく幸せでした。そして、これから始まる北米ツアーも本当に楽しみにしています！ また、みんなに会えるのが楽しみです！」とコメントした。

XGは、6月6日にロンドン（イギリス）・ウェンブリー・スタジアムで開催される、イギリス最大の音楽フェスティバル『Capital’s Summertime Ball 2026』に日本人アーティストとして初出演し、以降、アジア、北米、UK＆ヨーロッパ、オーストラリアと世界各地を巡るワールドツアーを行う。

■【画像】始球式の模様

■【画像】ドジャース公式Instagramのポスト

■【画像】ドジャース公式Xのポスト

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