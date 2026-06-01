YOSHIKIが自身のInstagramを更新し、秋田県を訪れた際に撮影した動画を披露した。

【動画】緑豊かな秋田の渓谷を散策するYOSHIKI

■黒レザージャケット×サングラス姿で大自然を散策するYOSHIKI

YOSHIKIは「秋田県の山と川に囲まれながら、一瞬だけど、穏やかな時間を過ごしています」とコメントを添えて緑深い渓谷で撮影されたプライベートな自撮り動画を公開した。

公開された映像は、水のせせらぎが響き渡る中「秋田県の山の中にいます」と静かに語るYOSHIKIの姿が収められている。黒のレザージャケットにサングラスという、いつものスタイルで自然の中を散策する姿は、まるで映画のワンシーンのような神々しさを放っている。

SNSでは「たくさん自然に癒されてください」「秋田に来てくれてありがとう」「感激です」と熱いメッセージが続々と集まっている。

■”秋田に新聖地爆誕”！！YOSHIKIがひっそりと訪れた居酒屋の奇跡

YOSHIKIの休息は、自然の中だけにとどまらなかった。5月29日の19時過ぎに突如Xに「今、秋田県の居酒屋にいます。誰にも気づかれていません!」と驚愕の投稿。なんと、完全なお忍びで現地の居酒屋を訪れていたことを報告した。その様子は、Instagramのストーリーズでも公開され、予期せぬ場所への降臨にネット上では一時騒然となった。

翌30日の午前11時過ぎ、再びXを更新したYOSHIKIは「秋田県の居酒屋で、気づかれてしまいました（笑）。女将さんを含め、みんな優しい人たちでした。永楽食堂！」と報告。最終的に正体が判明し、温かな交流が生まれたことを明かした。続けて「なんで秋田にいるのか、そのうちわかると思います！」と綴り、今回の訪問が単なる旅行なのか、あるいは新たなプロジェクトの予兆なのか、その真相が近日中に明かされることを示唆した。

SNSには「秋田に聖地爆誕」「居合わせた人すごい！」「うらやましい」といった驚く声が溢れていた。