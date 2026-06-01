大泉洋の初アリーナツアー開幕！幾田りら、ゆず・北川悠仁ら豪華アーティストとのコラボ楽曲を惜しみなく披露

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大泉洋のリサイタルツアー『芸能生活30周年記念！！大泉洋リサイタル2-リベンジ-』が、5月30日・31日に北海道立総合体育センター北海きたえーるで開幕した。

■『水曜どうでしょう』の盟友による幕間のスペシャルVTRも健在

2025年10月に芸能生活30周年イヤーを迎え、話題の映画の公開や主演ドラマの決定、初の楽曲アニメタイアップなど幅広い分野で活躍を続ける大泉洋。2024年に開催された日本武道館公演を受け、自ら命名した決意表明のタイトル“リベンジ”の名のもと、日本屈指のエンターテイナーとして知られる大泉の魅力のすべてを詰め込んだ圧巻のパフォーマンスで観客を魅了した。

ステージでは、これまで大泉自身が手掛けてきた楽曲に加え、今回のリサイタルに向けて制作された豪華アーティストとのコラボレーション楽曲を惜しみなく披露。現在配信中の、ゆず・北川悠仁書き下ろしによる「ひざこぞう」、スキマスイッチ書き下ろしの「みんなのYEAH!!!」、そして先日発表されたばかりの、幾田りら書き下ろしによる「なんてことない日々」、ジャズピアニスト・小曽根真が楽曲提供した「Welcome to Arena」などを熱唱した。

アップテンポなナンバーからミディアムバラード、さらにはジャズまで、多彩な楽曲を見事に歌い上げるアーティスト・大泉のあらたな一面を存分に堪能できるステージとなった。これらのライブで初披露された新曲は、8月12日にリリースされる、『大泉 洋 芸能生活30周年記念EP「感謝しかございません」』への収録が決定している。

また、『水曜どうでしょう』の盟友である藤村忠寿、嬉野雅道による幕間のスペシャルVTRも健在。3人ならではの阿吽の呼吸で繰り広げられる掛け合いに、会場は割れんばかりの盛り上がりを見せた。

本ツアーはこの後、神戸ワールド記念ホール公演、そしてライブの聖地・横浜アリーナ公演と続く。ツアーファイナルとなる横浜アリーナ公演2日目の模様は、全国の映画館でライブ・ビューイングとして上映される他、公演翌週には大泉によるスペシャルコメント付きのディレイ・ビューイングの開催が決定している。

上映館やチケット情報などの詳細は、ライブ・ビューイング・ジャパン特設ページで確認しよう。

PHOTO BY 西槇太一

■イベント情報

『芸能生活30周年記念！！大泉洋リサイタル2-リベンジ-』ライブ・ビューイング

06/21（日）16:00開演 全国各地の映画館

『芸能生活30周年記念！！大泉洋リサイタル2-リベンジ-』ディレイ・ビューイング（大泉洋スペシャルコメント付き）

06/27（土）16:00開演 全国各地の映画館

■リリース情報

2026.05.27 ON SALE

DIGITAL SINGLE「ひざこぞう」

https://yooizumi.lnk.to/HIZAKOZOU

2026.05.27 ON SALE

DIGITAL SINGLE「みんなのYEAH!!!」

https://yooizumi.lnk.to/MINNANOYEAH

2026.08.12 ON SALE

EP『大泉 洋 芸能生活30周年記念EP「感謝しかございません」』

■関連リンク

ライブ・ビューイングの詳細はこちら

https://liveviewing.jp/oizumi-recital2/

大泉洋 OFFICIAL SITE

https://www.office-cue.com/profile_media/profile.php?t=2