【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(1日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
73199.85 ボリンジャー:＋3σ(13週)
70608.35 ボリンジャー:＋3σ(26週)
69070.92 ボリンジャー:＋3σ(25日)
68518.97 ボリンジャー:＋2σ(13週)
66934.33 ★日経平均株価1日終値
66781.19 ボリンジャー:＋2σ(25日)
65867.31 ボリンジャー:＋2σ(26週)
65518.44 6日移動平均線
64491.46 ボリンジャー:＋1σ(25日)
63838.10 ボリンジャー:＋1σ(13週)
63339.07 新値三本足陰転値
63261.77 均衡表転換線(日足)
62926.38 均衡表基準線(日足)
62201.73 25日移動平均線
61126.26 ボリンジャー:＋1σ(26週)
60194.11 均衡表転換線(週足)
59912.00 ボリンジャー:-1σ(25日)
59157.22 13週移動平均線
57937.53 均衡表基準線(週足)
57779.39 75日移動平均線
57622.28 ボリンジャー:-2σ(25日)
56424.54 均衡表雲上限(日足)
56385.22 26週移動平均線
55332.55 ボリンジャー:-3σ(25日)
55123.51 均衡表雲下限(日足)
54476.34 ボリンジャー:-1σ(13週)
51804.07 200日移動平均線
51644.18 ボリンジャー:-1σ(26週)
49795.46 ボリンジャー:-2σ(13週)
47461.03 均衡表雲上限(週足)
46903.13 ボリンジャー:-2σ(26週)
45114.59 ボリンジャー:-3σ(13週)
42162.09 ボリンジャー:-3σ(26週)
41714.81 均衡表雲下限(週足)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 90.09(前日84.45)
ST.Slow(9日) 85.67(前日85.37)
ST.Fast(13週) 97.97(前日92.87)
ST.Slow(13週) 94.19(前日91.03)
［2026年6月1日］
株探ニュース
73199.85 ボリンジャー:＋3σ(13週)
70608.35 ボリンジャー:＋3σ(26週)
69070.92 ボリンジャー:＋3σ(25日)
68518.97 ボリンジャー:＋2σ(13週)
66934.33 ★日経平均株価1日終値
66781.19 ボリンジャー:＋2σ(25日)
65867.31 ボリンジャー:＋2σ(26週)
65518.44 6日移動平均線
64491.46 ボリンジャー:＋1σ(25日)
63838.10 ボリンジャー:＋1σ(13週)
63339.07 新値三本足陰転値
63261.77 均衡表転換線(日足)
62926.38 均衡表基準線(日足)
62201.73 25日移動平均線
61126.26 ボリンジャー:＋1σ(26週)
60194.11 均衡表転換線(週足)
59912.00 ボリンジャー:-1σ(25日)
59157.22 13週移動平均線
57937.53 均衡表基準線(週足)
57779.39 75日移動平均線
57622.28 ボリンジャー:-2σ(25日)
56424.54 均衡表雲上限(日足)
56385.22 26週移動平均線
55332.55 ボリンジャー:-3σ(25日)
55123.51 均衡表雲下限(日足)
54476.34 ボリンジャー:-1σ(13週)
51804.07 200日移動平均線
51644.18 ボリンジャー:-1σ(26週)
49795.46 ボリンジャー:-2σ(13週)
47461.03 均衡表雲上限(週足)
46903.13 ボリンジャー:-2σ(26週)
45114.59 ボリンジャー:-3σ(13週)
42162.09 ボリンジャー:-3σ(26週)
41714.81 均衡表雲下限(週足)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 90.09(前日84.45)
ST.Slow(9日) 85.67(前日85.37)
ST.Fast(13週) 97.97(前日92.87)
ST.Slow(13週) 94.19(前日91.03)
［2026年6月1日］
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