　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。

73199.85　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
70608.35　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
69070.92　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
68518.97　　ボリンジャー:＋2σ(13週)

66934.33　　★日経平均株価1日終値

66781.19　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
65867.31　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
65518.44　　6日移動平均線
64491.46　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
63838.10　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
63339.07　　新値三本足陰転値
63261.77　　均衡表転換線(日足)
62926.38　　均衡表基準線(日足)
62201.73　　25日移動平均線
61126.26　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
60194.11　　均衡表転換線(週足)
59912.00　　ボリンジャー:-1σ(25日)
59157.22　　13週移動平均線
57937.53　　均衡表基準線(週足)
57779.39　　75日移動平均線
57622.28　　ボリンジャー:-2σ(25日)
56424.54　　均衡表雲上限(日足)
56385.22　　26週移動平均線
55332.55　　ボリンジャー:-3σ(25日)
55123.51　　均衡表雲下限(日足)
54476.34　　ボリンジャー:-1σ(13週)
51804.07　　200日移動平均線
51644.18　　ボリンジャー:-1σ(26週)
49795.46　　ボリンジャー:-2σ(13週)
47461.03　　均衡表雲上限(週足)
46903.13　　ボリンジャー:-2σ(26週)
45114.59　　ボリンジャー:-3σ(13週)
42162.09　　ボリンジャー:-3σ(26週)
41714.81　　均衡表雲下限(週足)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　90.09(前日84.45)
ST.Slow(9日)　　85.67(前日85.37)

ST.Fast(13週)　 97.97(前日92.87)
ST.Slow(13週)　 94.19(前日91.03)

［2026年6月1日］

株探ニュース