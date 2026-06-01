1日午後4時44分に、長崎地方気象台が発表した「気象解説情報(台風第６号)」は以下のとおり。

台風６号は、1日午後3時には那覇市の南南西にあって、1時間に約20キロの速さで北へ進んでいます。

台風は今後、沖縄の南を北上し、沖縄地方、奄美地方にかなり接近する見込みです。

その後、進路を次第に東よりに変えて進み、予報円の中心付近を進みますと

２日昼過ぎから夜のはじめ頃にかけて、九州北部地方へ最も接近する見込みです。

このため長崎県の海上では、2日昼過ぎ～夕方にかけて、非常に強い風が吹き、うねりを伴いしける見込みです。

【風の予想】

2日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

南部の海上 20ｍ（30ｍ）

南部の陸上 15ｍ（30ｍ）

北部の海上 18ｍ（30ｍ）

北部の陸上 12ｍ（25ｍ）

壱岐・対馬の海上 16ｍ（30ｍ）

壱岐・対馬の陸上 12ｍ（25ｍ）

五島の海上 20ｍ（30ｍ）

五島の陸上 15ｍ（25ｍ）

【波の予想】

２日に予想される波の高さ

南部 4ｍ うねりを伴う

北部 3ｍ うねりを伴う

壱岐・対馬 3ｍ うねりを伴う

五島 5ｍ うねりを伴う

有明海 2ｍ

大村湾 1.5ｍ

暴風に警戒し、うねりを伴った高波に注意してください。

今後発表する防災気象情報に、留意してください。