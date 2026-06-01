「58歳になりました!!」鈴木京香、誕生日サプライズに喜び「実は、50歳の誕生日も…」 黒島結菜らバースデーソングで祝福
テレビ朝日系木曜ドラマ『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season3』（毎週木曜 後9：00）で主演を務める鈴木京香がきのう5月31日に58歳の誕生日を迎え、撮影現場で祝福された。
【写真】美しすぎる！58歳の誕生日を迎えた鈴木京香
サプライズとなった誕生日セレモニーでは、共演する黒島結菜はじめ、宮世琉弥、遠藤憲一、武田玲奈がスタッフとともに盛大にお祝い。黒島、宮世、遠藤、武田が、文字フェチの鈴木の役柄にちなんだ“本型の特製デコレーションケーキ”とともに待ち受ける中、鈴木が登場すると、その場に集まったキャストとスタッフがバースデーソングを大合唱。
温かい祝福の空気に包まれ、そして『未解決の女』らしさも詰まった特製ケーキに、鈴木は「ありがとうございます！実は、50歳の誕生日も“未解決”の現場でお祝いしてもらったんです！58歳になりました!!うれしいです！」と笑顔で言葉を寄せた。
6年ぶりに再始動する本作は、2018年4月期に木曜ドラマ枠で誕生し、2019年4月にはドラマスペシャル、2020年7月期には再び木曜ドラマ枠にてSeason2が放送された人気シリーズ。警視庁捜査一課「特命捜査対策室」第6係（文書解読係／通称：倉庫番）に所属する文字フェチ頭脳派刑事・鳴海理沙（鈴木）と、自ら志願して係長となるエリート“年下”上司・陸奥日名子（黒島）がバディを組み、“文字”を糸口に未解決事件を捜査する新感覚の爽快ミステリー。
【写真】美しすぎる！58歳の誕生日を迎えた鈴木京香
サプライズとなった誕生日セレモニーでは、共演する黒島結菜はじめ、宮世琉弥、遠藤憲一、武田玲奈がスタッフとともに盛大にお祝い。黒島、宮世、遠藤、武田が、文字フェチの鈴木の役柄にちなんだ“本型の特製デコレーションケーキ”とともに待ち受ける中、鈴木が登場すると、その場に集まったキャストとスタッフがバースデーソングを大合唱。
6年ぶりに再始動する本作は、2018年4月期に木曜ドラマ枠で誕生し、2019年4月にはドラマスペシャル、2020年7月期には再び木曜ドラマ枠にてSeason2が放送された人気シリーズ。警視庁捜査一課「特命捜査対策室」第6係（文書解読係／通称：倉庫番）に所属する文字フェチ頭脳派刑事・鳴海理沙（鈴木）と、自ら志願して係長となるエリート“年下”上司・陸奥日名子（黒島）がバディを組み、“文字”を糸口に未解決事件を捜査する新感覚の爽快ミステリー。