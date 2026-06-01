ドジャースのロバーツ監督が1日のフィリーズ戦の試合前、前日先発した佐々木朗希投手について言及しました、

佐々木投手は日本時間5月31日、同カードの2戦目に先発登板。今季10度目の先発登板で、5回1/3を3安打、7奪三振、1失点をマーク。6回1アウト1塁2塁のピンチを招いたところで降板し、アレックス・ベシア投手が継投しました。

ロバーツ監督は佐々木投手について「彼にチャンスを与えたことが何度かあって、与えなかったこともたくさんあると思うが、彼は少しずつ成長していると思う」とコメント。6回のピンチについては「昨日、我々には信頼できる左投手が2人いて、その時点で彼は2本のヒットを許していた。私はベシアがそのピンチを抑えるのに一番適任だと感じていた」と降板の理由を明かしました。

続けて「朗希を信頼していないわけではないけど、あの時はそう思っていた。でも次の登板で状況が違えば、彼にまたチャンスを与えることもできると思う。彼は信頼を築いていて、毎回の先発で僕からの信頼を得ているんだ」と評価しました。

また、ピッチャーの成長について「経験や年齢、成功や失敗、選手が成功にどう反応し、ある瞬間にうまくいかなかったときにどう感じ、どう立ち直るか、そういったことすべてが関係していると思う」と見解を示したロバーツ監督。「だから、そういったことはすべて頭の中にあって、私の判断材料になっているんだ、そういう決断を下すときにね」と方針を話しました。