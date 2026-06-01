男性9人組グループ「JO1」の白岩瑠姫（28）と男性11人組グループ「INI」の郄塚大夢（27）が1日、都内で行われた映画「ONE CREATURE」（監督岸枢宇己）のキックオフ特別試写会舞台あいさつに出席した。

2022年のサッカーW杯カタール大会終了から今大会直前までの日本代表の進化の軌跡を収めたドキュメンタリー映画。サッカー日本代表応援プロジェクト「最高の景色を2026」のオフィシャルアンバサダーを務める「JO1」と「INI」のメンバーで結成されたユニット「「JI BLUE（ジェイアイブルー）」としてオープニング挿入歌「景色」を歌唱している白岩は「僕たちの楽曲やパフォーマンスで日本やサッカーを盛り上げて、みんなを巻き込んで優勝を目指して一緒に戦っていきたい」と意気込んだ。共に登壇した郄塚も「選手たちの活動に感銘を受けてサポーターになっている人も多いと思う。僕もそのひとりとして、全力で応援したい。選手の方々の後押しをできるよう、僕たちも精一杯活動していきたい」と日本代表にエールを送った。

白岩は劇中に登場する森保一監督の「凡事徹底」という言葉が印象に残ったと明かし「いつ試練が来てもいいように日常生活から当たり前のことを徹底しておくのは、どんな時においても活きることだと思う」とコメント。さらに「僕、学生時代は夏休みの宿題を2日ぐらいでばーっとやるタイプだった。テスト前日は徹夜するタイプ」とも告白し「その時の自分を叱ってやりたいですね。毎日積み重ねが大事だということを改めて思い知らされた」と森保監督の言葉の意味を噛みしめていた。

舞台あいさつには日本サッカー協会の宮本恒靖会長、「ウカスカジー」のGAKU−MC、「ペナルティ」のヒデも出席。宮本氏は「選手たちはコンデションを整えて、思いっきりやってほしい」とし「彼らの持っている力をピッチで存分に発揮してもらいたい」と期待を寄せた。