NPB(日本野球機構)は1日、翌2日の予告先発を発表。交流戦3カード目の初戦に先発登板する先発投手陣が明らかになりました。

ここまで交流戦全敗中の楽天では、荘司康誠投手が先発予定。前回登板となった5月26日の中日戦では、7回1失点の好投も援護なく、敗戦投手となっていました。この試合でチームはマラー投手に8回無失点と抑えこまれるなど、完封負け。荘司投手の好投に応えることができませんでした。2日の試合の舞台は敵地・横浜スタジアム。先発は今季7試合に登板し、2勝3敗、防御率4.35の平良拳太郎投手です。

同じく交流戦全敗中の広島は、床田寛樹投手が先発予定。前回登板となった5月26日のロッテ戦では、7回無失点の好投で勝利投手の権利を手に降板も、チームは逆転負けを喫していました。今回も好投が期待される中、相手投手は日本ハムのエース・伊藤大海投手。投手戦の展開となることが予想されます。

2カードを終えて、交流戦順位では楽天以外のパ・リーグ球団が上位を独占。ここまでパ・リーグが21勝、セ・リーグが14勝となっています。