岐阜で長年愛される町中華のローカルチェーン「誠龍」。ラーメン付き定食が800円台という驚きの価格と、他店の1.5倍ともいわれるボリューム満点メニューで人気です。

■コスパ抜群の町中華チェーン





「誠龍」は、岐阜県内で各務原店・笠松店・岐南店の3店舗を展開する町中華チェーンです。

客：

「安くて量がある。何でも多いです」

別の客：

「いい意味で値段が見合っていないです。素晴らしいです」



何を頼んでもボリューム満点で、コスパ抜群。地元で人気の町中華チェーンです。



多くの人が注文していたのが、ラーメンと「誠龍飯（単品）」（680円）がセットになった「Bセット」（830円）。

客：

「誠龍飯は中華飯みたいで、唐揚げと卵がのっていて、餡がかかっていておいしいです」



青菜や白菜、キクラゲなどに唐揚げを合わせて餡を作り、卵でとじた「誠龍飯」は店の看板メニュー。優しい中華スープの旨味が詰まった餡と、店自慢のスパイスが効いた唐揚げが、ご飯によく合います。

■ほとんどのメニューが1000円以下





客：

「5～6年前くらいの値段」



ランチが1000円超えすることも珍しくない今、この価格はお値打ちです。



さらに、大きい唐揚げが4つのった「からあげランチ」（650円）も人気です。

客：

「天津飯セットを頼みました。量が多くておいしいです」



通常サイズの天津飯に、ラーメンと唐揚げ2個がついた「天津飯セット」（980円）も人気。



ほかにも、ボリューム満点の「A定食（カニ玉、酢豚、唐揚げ、餃子）」（1100円）など、ボリューム満点の定食がそろっています。

定食だけでなく、単品メニューも人気です。



客：

「肉団子がフワフワ。1個が大きいです」



ゴルフボールサイズの肉団子が10個入った「肉団子の甘酢あえ」（850円）や、小ぶりのエビを10尾以上使った「エビのチリソース煮」（900円）、卵4個で作る「天津チャーハン」（800円）など、普通サイズでも他店の1.5倍ほどの量があります。

誠龍の単品メニューは、ほとんどが1000円以下。物価高の時代に逆行するような町中華チェーンです。



店主：

「開店当時から価格はほとんど変えていないので、メニューがもうボロボロです」



15年ほど前に作ったメニュー表の価格をほとんど変えずに営業を続けているため、今ではどれもかなりお値打ちです。

値上げはしないのでしょうか。



店主：

「上げたい気持ちはありますが、お客さんにできるだけ安く提供したい思いがあります」



少しでも安く、お腹いっぱい食べてほしいという店主の思いが、多くの客に愛されています。



2026年5月11日放送