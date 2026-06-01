梅雨前線の位置も気になる「6月の台風」。2023年の6月には…

【写真を見る】“ 6月の台風”3年前は浸水被害も…｢台風6号｣最新の進路情報 3年前より位置が近い!? 東海地方への影響は（1日午後5時時点）

（記者）

「午後5時半過ぎの愛知県豊橋市です。市内を流れる梅田川が氾濫し、あたり一面濁った水が広がっています」

この時は、台風2号が梅雨前線を刺激した影響で、東海地方は各地で大雨になりました。愛知県豊橋市では、平年の6月分の2倍以上、426ミリの雨が降り、梅田川が氾濫しました。豊川市では広い範囲で冠水し、多くの車が動けなくなりました。ボンネットまで水に浸かった車も…

台風の位置が2023年より東海地方に近い 大雨と暴風にも警戒

（桜沢信司気象予報士）

「今回と2023年の天気図を比較すると、梅雨前線の位置がかなり違いますので、同じ場所で大雨になるわけではありません。現段階では、三重県南部を中心に広く大雨の恐れがあります。また、台風の位置が2023年より東海地方に近いため、暴風も警戒が必要です」