モナキ、6.2『うたコン』でテレビ初歌唱！ M!LK曽野＆山中＆吉田は名曲「初恋」カバー
人気沸騰中のモナキが、6月2日放送の『うたコン』（NHK総合）に出演し話題曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」をテレビ初歌唱する。そのほか、M!LKの曽野舜太、山中柔太朗、吉田仁人は、昭和の名曲「初恋」をカバーする。
【写真】水谷豊が番組初登場！ M!LKからは曽野＆山中＆吉田が登場
「永遠の青春ソングSP」と題し、19時30分からの拡大版で放送される6月2日の『うたコン』。豪華ラインナップで青春の名曲を届ける。
水谷豊は番組初出演。名曲「カリフォルニア・コネクション」に加え、最新曲を披露する。
森山直太朗は「あの時君は若かった」、平原綾香はチューリップの「青春の影」、山本彩は加山雄三の「旅人よ」、瀧本美織は宇多田ヒカルの「First Love」、さらにM!LKの曽野舜太、山中柔太朗、吉田仁人は、村下孝蔵の名曲「初恋」を披露する。そしてドラマ「おれは男だ！」で主演を務めた森田健作が登場し、主題歌「さらば涙と言おう」を歌う。
さらに今、人気沸騰中のモナキが出演しテレビ初歌唱！ この日、東京都内でイベントのあるモナキは、「うたコン」の生放送中に、イベント会場からNHKホールに大移動。果たして無事に到着し、NHKホールのステージで歌う事はできるのか!?
さらにデビューから42年の爆風スランプから、サンプラザ中野くんとパッパラー河合が出演し、ほろ苦い恋の思い出を歌った「大きな玉ねぎの下で」を披露するほか、松崎しげるは究極の愛を歌った「愛のメモリー」を歌い上げる。
また、石川さゆりは、50年近くにわたって交流を続ける、故郷・熊本の水俣の人々との思い出とともに「津軽海峡・冬景色」を披露する。さらに、森山直太朗、水谷豊の話題曲も。
『うたコン』「永遠の青春ソングSP」は、NHK総合にて6月2日19時30分より放送。
【写真】水谷豊が番組初登場！ M!LKからは曽野＆山中＆吉田が登場
「永遠の青春ソングSP」と題し、19時30分からの拡大版で放送される6月2日の『うたコン』。豪華ラインナップで青春の名曲を届ける。
水谷豊は番組初出演。名曲「カリフォルニア・コネクション」に加え、最新曲を披露する。
さらに今、人気沸騰中のモナキが出演しテレビ初歌唱！ この日、東京都内でイベントのあるモナキは、「うたコン」の生放送中に、イベント会場からNHKホールに大移動。果たして無事に到着し、NHKホールのステージで歌う事はできるのか!?
さらにデビューから42年の爆風スランプから、サンプラザ中野くんとパッパラー河合が出演し、ほろ苦い恋の思い出を歌った「大きな玉ねぎの下で」を披露するほか、松崎しげるは究極の愛を歌った「愛のメモリー」を歌い上げる。
また、石川さゆりは、50年近くにわたって交流を続ける、故郷・熊本の水俣の人々との思い出とともに「津軽海峡・冬景色」を披露する。さらに、森山直太朗、水谷豊の話題曲も。
『うたコン』「永遠の青春ソングSP」は、NHK総合にて6月2日19時30分より放送。