◆スギ薬局グループ杯 第１８回日本少年野球報知旗争奪 関西さわやか大会（５月２３、２４日・万博記念公園野球場ほか） ▽中学１年生の部・３回戦 北大阪ボーイズ７―０大東畷ボーイズ＝４回コールド＝

「スギ薬局グループ杯 第１８回日本少年野球報知旗争奪 関西さわやか大会」（報知新聞社など主催）が行われ、ベスト３２が出そろった。大阪北支部では完封＆コールド勝ちで突破した北大阪ボーイズなど５チーム。京都府支部からは５年ぶりの京都南山城ボーイズなど３チーム、大阪中央支部は接戦をモノにした羽曳野ボーイズＡなど４チームが勝ち上がった。「第２９回大和川大会」は準決勝が行われ、ジュニアの部でホストの一角、藤井寺ボーイズ（大阪中央支部）が惜しくも敗れた。

ナイン一丸の快勝劇で、北大阪が３回戦を突破した。序盤の大量リードを岡山、萬代の完封リレーで守って４回コールド。４番・日高は「チームが勝ってうれしい」と素直に喜んだ。

その主砲のバットが味方を勢いづけた。初回先頭の岩崎が中前打で出ると、首藤の四球で一、二塁。１死後、外角の真っすぐを「うまく打てた」と右前に運び先制した。２回にも２死満塁から中前に２点打。「タイミングの取り方を変えて打ちやすくなった」と打のヒーローは笑った。

先発右腕は「２回は２つ四球を出したのが悪かった」と反省したが、得意のチェンジアップを駆使して２回１安打。バトンを受けた左腕も「緊張でおなかが痛くなった」と言いながらも２回２安打で締めた。両輪は「みんなで一緒に勝っていきたい」と声をそろえた。