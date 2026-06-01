国民民主党の玉木雄一郎代表(57)が1日、自身のX(旧ツイッター)を更新。タクシー運転手の機転で、ピンチを脱したことを明かした。



【写真】放送時間内に到着！満面の笑みで収録現場で自撮りする玉木代表

玉木氏は同日午前7時5分、タクシーに乗っている状況で投稿したとみられる。「朝、ラジオに出るためにタクシーに乗って『ニッポン放送お願いします』と言ったら、運転手さんが私だと気づいて 『玉木さん、上念さんと出る文化放送じゃないの？今、ラジオ聞いてたよ』 と教えてくれ、あやうく有楽町のニッポン放送に向かうところを、今、浜松町の文化放送に向かっています。 運転手さん、ありがとう」と感謝した。



この日、玉木氏は文化放送の朝のラジオ番組「おはよう寺ちゃん」に出演予定だった。文化放送がある浜松町と、ニッポン放送がある有楽町とは山手線で2駅とはいえ3km近く離れており、間違って到着していたら生放送に大遅刻する可能性もあった。



1時間後の午前8時には「間に合った！月曜の朝からいいことあった」と、無事番組の出演時間に間に合ったことを示す収録現場での自撮り写真を添えて報告した。最後には「タクシーの運転手さん、ありがとう 世の中は優しさでできている」とインターネット越しで感謝の言葉を述べていた。



（よろず～ニュース編集部）