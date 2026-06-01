入場全員に謎解きシート、サイン会6日間！ 「PEACH-PIT25周年特別展 大阪会場」

記事ポイント 入場者全員にオリジナル謎解きシートが配布され、全問正解でスペシャルサンクスカード（全14種ランダム）が渡されますグッズコーナーでは月曜から日曜まで毎日異なるイベントが展開され、金曜日はPEACH-PIT先生のサイン入りポスターが当たるビンゴ大会も開かれますPEACH-PIT先生のサイン会が会期中6日間設定され、グッズ7,000円（税抜）以上購入で参加権が配布されます 入場者全員にオリジナル謎解きシートが配布され、全問正解でスペシャルサンクスカード（全14種ランダム）が渡されますグッズコーナーでは月曜から日曜まで毎日異なるイベントが展開され、金曜日はPEACH-PIT先生のサイン入りポスターが当たるビンゴ大会も開かれますPEACH-PIT先生のサイン会が会期中6日間設定され、グッズ7,000円（税抜）以上購入で参加権が配布されます

漫画家ユニットPEACH-PITの25周年を記念した「PEACH-PIT25周年特別展」の大阪会場が、2026年5月30日からなんばパークスミュージアムで開幕しています。

入場者全員に会場内6か所を巡るオリジナル謎解きシートが配布され、全問正解者にはスペシャルサンクスカード（全14種ランダム）が渡されます。

グッズコーナーでは月曜から日曜まで毎日異なる特典イベントが展開され、サイン会参加権はグッズ7,000円（税抜）以上購入で配布される仕組みです。

「PEACH-PIT25周年特別展 大阪会場」

会場：なんばパークスミュージアム（大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークス7F）会期：2026年5月30日（土）〜6月28日（日）会期中無休開場時間：10:00〜19:00（最終入場18:30）チケット（前売り）：大人（中学生以上）2,200円（税込）／子供（小学生）1,100円（税込）チケット（当日）：大人（中学生以上）2,310円（税込）／子供（小学生）1,210円（税込）主催：PEACH-PIT25周年特別展製作委員会協賛：壽屋、グッドスマイルカンパニー

PEACH-PIT25周年特別展は、千道万里とえばら渋子による漫画家ユニット・PEACH-PITの25年間の軌跡をたどる記念展です。『ローゼンメイデン』『しゅごキャラ！』をはじめとする代表作の原画・資料展示、フォトスポット、再現展示などを通じて、各作品の世界観を体感できる内容になっています。

大阪会場では「観る」「撮る」にとどまらず、「遊ぶ」「参加する」要素を加えた体験型コンテンツが複数組み込まれています。

会場内谷解きイベントと曜日替わりのグッズプレゼントイベントが同時開催され、展示鑑賞とゲーム体験が一体になった構成です。

大阪会場では新設された「しゅごキャラ！ジュエルジョーカー」コーナーが設けられ、『しゅごキャラ！』関連の展示が追加されています。

「しゅごキャラ！」のキャラクターたちをあしらったデコレーションタワーが会場内に設置されており、フォトスポットとして来場者の目を引く存在になっています。

入場特典の謎解きイベント

謎解きシートは入場特典として全来場者に配布され、会場内A〜F計6か所を巡りながらヒントを集める形式になっています。

MAPと入口・出口の動線が印刷されたゲーム進行説明カードが付属しており、展示の順路に沿って謎解きを進められる設計です。

ストーリーは「物語が交差する盤上」をテーマに設定されており、PEACH-PIT作品の世界観を重ねながら各エリアに散りばめられた断片をつなぎ合わせていく仕掛けになっています。

問題カード「NAZO A」は、星形にひらがなが配置された3文字記入式の謎解きで、存在しない星の位置を読み解く仕掛けになっています。

すべての謎を解いた来場者には、大阪会場開催記念壁紙ダウンロード用二次元コード付きのスペシャルサンクスカードが渡されます。

スペシャルサンクスカードは全14種のランダム配布で、絵柄の指定はできません。

曜日替わりイベント

グッズコーナーでは月曜から日曜まで毎日異なるイベントが開催されています。

月曜から木曜はグッズ3,000円（税込）以上の購入が参加条件で、曜日ごとに用意される特典の内容が異なります。

月曜日「ピーチマンハント マンデー」：会場内に隠された”いたずら書きピーチマン”を発見した来場者に、『ローゼンメイデン』初期ラフ＆ネーム小冊子（16P）または『しゅごキャラ！ジュエルジョーカー』第1話ネーム小冊子（16P）をプレゼント火曜日「ラッキーチャンス チューズデー」：3,000円（税込）以上の購入ごとに1回抽選、当選者全員にPEACH-PIT先生デザインの水銀燈ポストカードをプレゼント水曜日「サイコロチャレンジ ウェンズデー」：3,000円（税込）購入ごとに1回挑戦、当日のラッキーナンバーを出した来場者にオリジナルステッカー（全3種）をランダムでプレゼント木曜日「ジャンケンポン サーズデー」：3,000円（税込）購入ごとにスタッフとジャンケン対決、勝利した来場者全員にPEACH-PIT先生描きおろしイクトor水銀燈ステッカーをプレゼント金曜日「ラッキービンゴ フライデー」：3,000円（税込）以上購入1会計につきビンゴカード1枚を配布、PEACH-PIT先生のサイン入りポスターをはじめ豪華景品が当たるビンゴ大会を12:00・15:30・19:00の3回開催（ビンゴ不成立のカードはイクトポストカードと交換）土・日曜日「つかみどりチャレンジ サタデー＆サンデー」：小学生以下限定、1,000円でトレーディング缶バッジのつかみどりに挑戦できる企画

PEACH-PIT先生のサイン会

展示会場内グッズコーナーで7,000円（税抜）以上購入した来場者全員にサイン会参加権が配布されます。

開催日は5月30日（土）・5月31日（日）・6月13日（土）・6月14日（日）・6月27日（土）・6月28日（日）の計6日間で、担当者は土曜日（5月30日・6月13日・6月27日）がえばら渋子先生、日曜日（5月31日・6月14日・6月28日）が千道万里先生となっています。

参加権の購入日によって参加できるサイン会の日程が異なります。

『ローゼンメイデン』の緻密なゴシックファンタジー世界と、2008年に講談社漫画賞（児童部門）を受賞した『しゅごキャラ！』の世界観が、原画・再現展示・フォトスポットとして1会場内に集約されています。

入場特典の謎解きシート、毎日切り替わる曜日替わりイベント、会期中6日間のサイン会と、同じ日程で来場しても得られる体験が異なる複層的な設計になっています。

PEACH-PIT「PEACH-PIT25周年特別展 大阪会場」の紹介でした。

よくある質問

Q. 謎解きシートはいつ・どこで受け取れますか？

A. 入場時に全来場者へ配布されます。

会場内A〜F計6か所を巡りながら謎を解き、全問正解者にはスペシャルサンクスカード（全14種ランダム）が渡されます。

Q. サイン会参加権の購入条件と参加日の決まり方はどうなっていますか？

A. 展示会場内グッズコーナーで7,000円（税抜）以上購入した来場者全員に参加権が配布されます。

購入日によって参加できるサイン会の日程が異なるため、最新の情報は公式サイトに掲載されます。

Q. 曜日替わりイベントに年齢制限はありますか？

A. 月〜金曜日のイベントはグッズ3,000円（税込）以上購入した来場者であれば年齢制限はありません。

土・日曜日の「つかみどりチャレンジ サタデー＆サンデー」は小学生以下限定の企画です。

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