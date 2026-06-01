テレビから応募、W杯観戦チケット当選も！ ハイセンス「FIFA ワールドカップ 2026(TM)観戦チケットが当たるキャンペーン」

記事ポイント ハイセンスがFIFA ワールドカップ 2026(TM)公式スポンサーとして、テレビユーザー向けに現地観戦チケットが当たるキャンペーンを6月1日より開始A賞は「日本 vs スウェーデン戦」現地観戦チケット6組12名、B賞はオリジナルグッズ10名に当選応募はハイセンステレビ搭載の独自OS「VIDAA」のホーム画面に表示される二次元コードから行う ハイセンスがFIFA ワールドカップ 2026(TM)公式スポンサーとして、テレビユーザー向けに現地観戦チケットが当たるキャンペーンを6月1日より開始A賞は「日本 vs スウェーデン戦」現地観戦チケット6組12名、B賞はオリジナルグッズ10名に当選応募はハイセンステレビ搭載の独自OS「VIDAA」のホーム画面に表示される二次元コードから行う

ハイセンスジャパンが、FIFA ワールドカップ 2026(TM)の公式スポンサーとして、ハイセンステレビユーザーを対象にした観戦チケットプレゼントキャンペーンを2026年6月1日（月）より開始します。

A賞の「日本 vs スウェーデン戦」現地観戦チケットを含む賞品は、テレビに搭載された独自OS「VIDAA」のホーム画面から応募でき、当選発表は6月8日（月）に行われます。

ハイセンス「FIFA ワールドカップ 2026(TM)観戦チケットが当たるキャンペーン」

応募期間：2026年6月1日（月）11:00〜2026年6月7日（日）23:59応募方法：ハイセンステレビ搭載の独自OS「VIDAA」ホーム画面に表示される二次元コードから応募当選発表：2026年6月8日（月）、当選者のみにメールで連絡A賞：日本 vs スウェーデン戦 現地観戦チケット 6組12名B賞：FIFA ワールドカップ 2026(TM)オリジナルグッズ 10名対象：ハイセンステレビ（VIDAA搭載機種）所有者限定

ハイセンスジャパンは、FIFA ワールドカップ 2026(TM)の公式スポンサーとして、大会開催に合わせてハイセンステレビユーザー向けの特別キャンペーンを実施しています。

応募はテレビのホーム画面に表示される二次元コードからのみ受け付けており、スマートフォンや外部サイトへの誘導は不要です。

抽選のうえ、当選者には6月8日（月）にメールで連絡されます。

A賞の賞品内容は「日本 vs スウェーデン戦」の現地観戦チケットのみで、渡航費・宿泊費・現地交通費・飲食費・通信費などの観戦に伴う費用は当選者の負担となります。

応募は一人1回限りで、当選権利の譲渡・換金・転売はできません。

未成年が当選した場合は保護者の同意が必要です。

キャンペーンの応募対象機種

本キャンペーンの応募対象となるのは、VIDAAを搭載したハイセンステレビの所有者です。

対象シリーズはU7S、U8S、UXS、U9R、U8R、U7R、E7R、U6R、A6R、A4R、C55R、C35R、E80R、E70R、E50R、E40R、A68R、A48R、U88R、YR8U、YR7U、YR6U、YR6A、YR4A、E55S、YS4A、U7N、U8N、U9N、E7N、A4N、E4N、A48N、A46N、E45N、A6K、E6K、A68K、E65K、E6N、E60Nの各シリーズで、対象機種は予告なく変更される場合があります。

当選後に機種の確認が行われる場合があります。

試合日程・会場についての注意事項

試合日程・会場・対戦カードは大会運営側の都合により変更される場合があります。

キャンペーン自体も予告なく内容が変更または中止となる可能性があります。

プライバシーポリシーはハイセンスの公式サイトに掲載されています。

FIFA ワールドカップ 2026(TM)の公式スポンサーであるハイセンスが実施する今回のキャンペーンは、応募期間が2026年6月1日（月）から6月7日（日）23:59までのわずか1週間に限定されています。

ハイセンステレビの独自OS「VIDAA」搭載機種を所有するユーザーが対象で、「日本 vs スウェーデン戦」の現地観戦権を6組12名が手にできます。

ハイセンス「FIFA ワールドカップ 2026(TM)観戦チケットが当たるキャンペーン」の紹介でした。

よくある質問

Q. キャンペーンに応募できるのはどのような人ですか？

A. VIDAAを搭載したハイセンステレビの所有者が対象です。

当選後に機種の確認が行われる場合があります。

対象シリーズはU7SやU8Sなど多岐にわたり、詳細は公式サイトに掲載されています。

Q. A賞の現地観戦チケットには渡航費や宿泊費も含まれますか？

A. 賞品は観戦チケットのみです。

渡航費・宿泊費・現地交通費・飲食費・通信費など、観戦に伴うその他の費用はすべて当選者の自己負担となります。

Q. 応募は何回できますか？

A. 応募は一人1回限りです。

当選権利の譲渡・換金・転売はできません。

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