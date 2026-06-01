名古屋市南区で5月29日に起きたひき逃げ事件、2人の命を奪った85歳の男が運転するマイクロバスは、事件の前後に不可解な動きをしていたことが分かりました。

■“踏切への侵入”に“蛇行運転”…容疑者に何が





5月29日午後5時40分ごろ、南区の桜本町交差点で、横断歩道を渡っていた田中新さん(35)と大石有記さん(36)が、スイミングスクールの送迎バスにはねられ死亡しました。

バスはその後、交差点から標識などをなぎ倒し、およそ350m先で住宅などに突っ込んで停まりました。



衝突された家の住人：

「車が駐車場に突っ込んだだけだと思ったら、壁がかなりやられていたからびっくりした」

運転していたのは、アルバイトで85歳の酒井照也容疑者。過失運転致死とひき逃げの疑いで逮捕・送検され、容疑を認めているといいます。

なぜ事件は起き、逃走したのか。取材を進めて見えてきたのは、事件前の不自然な運転でした。



（リポート）

「事故を起こしたバスは、遮断機を押しながら線路に進入したとみられています」



警察によりますと、バスは交差点からおよそ150m手前の踏切で、遮断機が上がる前に線路内に進入しました。



踏切を過ぎた後も、交差点までわずか110mほどの距離を15分もかけて走行し、スクール側が無線で呼びかけると、酒井容疑者は要領を得ない応答をしていたといいます。

そして赤信号を無視して交差点にゆっくり進入し、2人をはねました。さらに、はねた後の運転にも不可解な点がありました。



2人がはねられた交差点とバスが住宅に突っ込んだ場所は、直線距離でおよそ350m。その道をたどると、道路上にはバスのタイヤ痕を示したとみられる白いテープが貼られています。テープの数は、2人をはねた横断歩道からおよそ120m先の交差点までに25カ所ありました。

これを地図上で結ぶと、走行車線上で2人をはねたとみられるバスは、避けるように追い越し車線へ進み、また走行車線に戻るなど、蛇行運転していたことが分かります。

■突然の訃報に「信じられない」「悪い事していないのに」





不可解な運転で、突然2人の命が奪われました。



誕生日ケーキを持ち、柔らかな笑顔を見せる大石有記さん(36)。名古屋市内のスタジオでダンスのインストラクターをしていて、教え子たちから人気でした。

死亡した大石さんの教え子：

「みんなから慕われていて、優しい先生でした。頭が真っ白になって、本当に信じられなかった」



東京ディズニーランドのパレードなどでもダンスをしていたという大石さん。



死亡した大石さんの教え子：

「『楽しんで』という言葉が一番印象に残っています。練習している時も『楽しんで』って。将来はディスニーダンサーになりたい。大石先生みたいに、みんなに元気を与えたい」



もう1人の被害者・田中新さん(35)の父親(68)は…。



死亡した田中さんの父親：

「僕が顔を洗っていたら『おはよう』って、それで終わりですね。僕はそのあと会社に行ったので」



父親は新さんの就業支援施設からの帰りが遅く、心配していた矢先に訃報を聞いたといいます。



死亡した田中さんの父親：

「どんなふうにひかれたか分からないですよ。50mぐらい引きずられたって言われました。本当にかわいそうです。誰も悪いことなんかしていないのに…。人それぞれだとは思いますけど、年取ったからって、でも仕事にするのは無理じゃないですかね。自分では分からないのでしょうね、きっと…」



85歳という高齢で、スイミングスクールの送迎バスを運転していた酒井容疑者。



酒井容疑者の知人：

「危ない運転は見たことがない。（免許の）書き換えも去年かな、やっているはずだから」

スクールによりますと、マイクロバスは今年2月に購入した新車で、5月上旬に点検したばかり。事件当日、酒井容疑者の様子に異常はみられなかったといいます。



警察は6月1日朝、勤務先のスイミングスクールと酒井容疑者の自宅を家宅捜索しました。勤務状況や健康状態に関する資料を押収したとみられ、事件の経緯を調べています。

■なぜ85歳がバス運転？「新しい運転手見つからず…」





酒井容疑者の経歴を見ていきます。

スイミングスクールによりますと、もともとは運送会社でトラックの運転手をしていたということですが、定年退職後、60代でスイミングスクールの嘱託職員の送迎バスの運転手として採用されます。



4年前の2022年にひざの治療の為に一旦退職し、その後治療を終え、数カ月後にはパートとして改めて採用されます。この時の採用について、スクール側は「ルートを熟知している。募集しても新たな運転手が集まらなかった」と話しています。



しかし1年ほど前、中型バスをスムーズに駐車できなかったことを受け、マイクロバスだけの運転を指示されていました。勤務は週5日、1日3～4時間ほどで、スクールでの事故歴はなかったということです。