ICタッチで毎日クーポンが当たる！ けやきひろば「初夏のけやき彩」

記事ポイント 交通系ICカードをタッチするだけでクーポンが当たる「タッチでクーポン〜寄ってけヤキ！〜」が6月5日から1か月間毎日11時〜21時に開催されます6月13日〜14日には5組のヘブンアーティストによる大道芸パフォーマンスが無料で楽しめますマルシェ・フリマ・ジャズライブなど週替わりのイベントが6月5日〜7月5日の1か月間を通じて続きます 交通系ICカードをタッチするだけでクーポンが当たる「タッチでクーポン〜寄ってけヤキ！〜」が6月5日から1か月間毎日11時〜21時に開催されます6月13日〜14日には5組のヘブンアーティストによる大道芸パフォーマンスが無料で楽しめますマルシェ・フリマ・ジャズライブなど週替わりのイベントが6月5日〜7月5日の1か月間を通じて続きます

さいたま新都心けやきひろばで、2026年6月5日（金）から7月5日（日）の1か月間、イベント企画「初夏のけやき彩」が開催されます。

初回開催時に約10万回の参加を集めた「タッチでクーポン〜寄ってけヤキ！〜」が再登場するほか、大道芸・マルシェ・ジャズライブなど週替わりの無料イベントが平日・土日祝日を通じて展開されます。

けやきひろば「初夏のけやき彩」

開催期間：2026年6月5日（金）〜7月5日（日）会場：さいたま新都心けやきひろば（埼玉県さいたま市中央区新都心8番地）入場：無料（一部イベントは有料）主催：株式会社さいたまアリーナ

「初夏のけやき彩」は、交通系ICカードクーポン企画・大道芸・おもちゃの広場・フリーマーケット・マルシェ・ジャズライブという多彩なコンテンツで構成される1か月間の複合イベントです。

すべての企画が無料（または低価格）で参加でき、子どもから大人まで幅広い層を対象としています。

さいたまアリーナが主催し、一部の企画はめぐるプレイス・スマイルママコム・リサイクル運動市民の会埼玉本部・タイムマシーンカンパニー・埼玉県ビッグバンド連盟との共催・協力体制で運営されます。

タッチでクーポン〜寄ってけヤキ！〜

けやきひろば1階プラザ付近に設置された専用機器に、PASMOやSuica（モバイル含む）をタッチすると、その場でクーポン券が当たる仕組みです。

2026年1月15日〜3月15日の初回開催で約10万回の参加があった企画が、2026年6月5日（金）〜7月5日（日）に再登場します。

当たる賞品は、けやきひろばレストラン＆ショップ館内の複数店舗で共通して使える200円〜2,000円のクーポン券のほか、個別店舗専用のクーポン券・金券です。

参加は1日1回で、対象時間は各日11:00〜21:00となっています。

一部対象外の店舗があるため、当たり券の対象店舗の確認が必要です。

期間：2026年6月5日（金）〜7月5日（日）時間：各日11:00〜21:00（1日1回参加可能）会場：けやきひろば1階プラザ付近参加：無料（交通系ICカード必須）問い合わせ：株式会社さいたまアリーナ TEL 048-601-1122

けやきde大道芸

空中でアクロバティックに舞うエアリアルとジャグリングを融合させたパフォーマンスを披露する「ソランポ・ソラン」が出演します。「けやきde大道芸」は2026年6月13日（土）〜14日（日）11:00〜17:00、けやきひろば2階サンクンプラザとけやきひろば1階スターバックスコーヒー前の2か所を会場として開催されます。

アクロバットとコメディを組み合わせた「SUKE3＆SYU」も出演する5組のヘブンアーティストのラインナップには、「ソランポ・ソラン」「SUKE3＆SYU」「チクリーノ」「マサトモジャ」「せせらぎ」が名を連ねます。

街中に突然オープンする不思議なレストラン！「チクリーノ」

パラレルワールド的モジャマジック！「マサトモジャ」

さいたま新都心では毎年1月に「さいたま新都心大道芸フェスティバル」が冬の恒例イベントとして開催されており、今回は初夏に同様の大道芸企画が実施されます。

6月14日（日）には埼玉県のローカルヒーロー「家計お助け銭隊！FPレンジャー」「彩光戦士サイセイバー」「坂東武人 武蔵」も加わります。

日時：2026年6月13日（土）〜14日（日）11:00〜17:00会場：けやきひろば2階サンクンプラザ、けやきひろば1階スターバックスコーヒー前入場：無料

おもちゃの広場＆エデュベンチャー

東京おもちゃ美術館が選定する優良おもちゃ【グッド・トイ】で実際に遊べる「おもちゃの広場」が、けやきひろば1階プラザで展開されます。

国内外の木のおもちゃを中心に、1家族30分500円で遊び放題のスペースが設けられ、0歳から7歳ごろまでの子ども連れ家族を対象としています。

「エデュベンチャー」ではスライムづくりをはじめとする各種有料ワークショップと、音楽とダンスのステージが同時開催されます。

めぐるプレイスとスマイルママコムが共催し、さいたまアリーナが協力する形で実施されます。

日時：2026年6月13日（土）〜14日（日）10:00〜16:00会場：けやきひろば1階プラザ入場：無料（おもちゃの広場は1家族30分500円）主催：めぐるプレイス／スマイルママコム

フリーマーケットinさいたま新都心けやきひろば

緑のケヤキ並木の木陰が広がる屋外エリアで、リサイクル品を中心とした「フリーマーケットinさいたま新都心けやきひろば」が開かれます。

リサイクル運動市民の会埼玉本部が主催する定例のフリーマーケットで、6月6日（土）〜7日（日）と17日（水）の計3日間、10:00〜15:00に開催されます。

日時：2026年6月6日（土）〜7日（日）、17日（水）10:00〜15:00会場：けやきひろば2階入場：無料主催：リサイクル運動市民の会埼玉本部

けやきの下のマルシェ

天井にイルミネーション装飾が施されたガラス張りテラスに出店ブースが並ぶ「けやきの下のマルシェ」は、ハンドメイドアイテム・加工食品・新鮮な野菜や果物の販売と、大人から子どもまで参加できるオリジナルワークショップを展開するマーケットです。

毎月1〜2回、土日の昼間に開催されており、今回は6月20日（土）〜21日（日）に実施されます。

日時：2026年6月20日（土）〜21日（日）10:00〜16:00会場：けやきひろば1階プラザ入場：無料主催：株式会社さいたまアリーナ／運営：タイムマシーンカンパニー

LOVE JAZZ TIME 2026

埼玉県ビッグバンド連盟所属の会員バンドによる演奏会「LOVE JAZZ TIME 2026」が、けやきひろば1階プラザで開催されます。

スモールバンドからビッグバンドまで様々な編成で演奏されるジャズは、今年4月から9月・11月に毎月1回、土日の昼間に実施される年間シリーズです。「初夏のけやき彩」期間中は6月28日（日）と7月5日（日）の2回が該当します。

日時：2026年6月28日（日）、7月5日（日）12:00〜17:00会場：けやきひろば1階プラザ入場：無料主催：埼玉県ビッグバンド連盟／株式会社さいたまアリーナ

「タッチでクーポン〜寄ってけヤキ！〜」は参加に交通系ICカードのみが必要で費用は無料、大道芸・ジャズライブ・フリーマーケットもすべて入場無料と、1か月間を通じてコストをかけずに複数コンテンツを体験できる構成です。

子ども向けの「おもちゃの広場」が1家族30分500円、エデュベンチャーの各ワークショップが有料となっているほかは、全企画が無料で参加できます。

けやきひろば「初夏のけやき彩」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「タッチでクーポン〜寄ってけヤキ！〜」は何日から参加できますか？

A. 2026年6月5日（金）から7月5日（日）まで、各日11:00〜21:00の時間帯に参加できます。

1日1回の参加となり、時間外のタッチは無効です。

Q. 「おもちゃの広場」の対象年齢と料金はどうなっていますか？

A. 0歳から7歳ごろまでの子どもを連れた家族が対象で、1家族30分500円で遊び放題です。

東京おもちゃ美術館が選定する【グッド・トイ】の国内外の木のおもちゃを中心に遊べます。

Q. 「けやきde大道芸」で6月14日（日）のみ出演するパフォーマーはどのグループですか？

A. 埼玉県のローカルヒーロー「家計お助け銭隊！FPレンジャー」「彩光戦士サイセイバー」「坂東武人 武蔵」の3組が6月14日（日）のみ追加出演します。

5組のヘブンアーティストは両日とも出演します。

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