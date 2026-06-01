今週は日本テレビ系列局が地球のためにいいことを考えるSDGsな1週間。「グッド・フォー・ザ・プラネット・ウィーク」略してグップラです。日テレ系の様々な番組を通して「明日にちょっといいチョイス」をテーマに視聴者の皆さんと一緒に考えていきます。そこでYBCニュースエヴリィでは県内での取り組みを3回シリーズで特集します。初回は使われなくなった着物をスカートやワンピースなどにリメークする南陽市の女性に注目します。





南陽市の住宅街の一角ー渋谷純子さん（52）は使われなくなった着物をスカートやワンピースなどにリメークし販売しています。縫製会社に勤務していた経験を持つ渋谷さん知人の母親が亡くなった際、遺品の着物について相談を受けたことが活動のきっかけと話します。渋谷純子さん「ブルゾンにして差し上げたのが活動のきっかけ母親の着物を自分が着れると多分思っていなかったのですごく感動していた」商品は業者から着物を仕入れて作るほか、個人で所有する着物を預かってリメークする「オーダーメード品」があります。「オーダーメード品」を注文するのは主に県外の人ということで直接会って相談するのが難しく、サンプルを郵送しサイズやデザインの調整を繰り返す作業が大変と渋谷さんは話します。作業の手間と人気もあいまって、今は新規のオーダーをストップしている状態だということです。渋谷純子さん「言葉のニュアンスとか画像も送ってもらったりするが触って測っている訳ではいのでなかなか難しい面がある」渋谷さんの作品は海外でも高い評価を得ています。ことし2月中旬アメリカ・ニューヨークで開かれたファッションショーの様子です。渋谷さんのほか、世界各国のデザイナーが参加しました。渋谷純子さん「現地のかた、日本人だが日本人として誇らしいかったという言葉をいただけてとても励みになった」「布に針を刺す」「これは針山の代わり磁石で便利なものがある」渋谷さんが2023年10月に設立した会社の名前は「OUNCHAN」。由来は渋谷さんの祖母、「勝見うん」さんから来ています。うんさんは縫い物が得意で周囲からは「おうんちゃん」と呼ばれていました。祖母のように多くの人に愛されるようにそんな願いが社名には込められています。渋谷純子さん「母から子にとか思いがたくさん入っていると思ういろいろな行事で使ったとかその思いを思いごと再構築してリメークするような服づくりをしていきたい」日本の伝統文化の1つ「着物」持ち主の思いを次の世代へと残す渋谷さんの取り組みに今、国内外の多くの人が注目しています。