2日(火)は台風が近づく西日本で雨や風が強まるでしょう。関東も夕方から雨が降り出しそうです。午後5時更新の最新の予報をお伝えします。

■台風6号 今後は九州〜関東へ 最も接近するタイミングは？

台風6号は、1日(月)夜に沖縄本島にかなり接近する見込みです。その後、2日(火)朝にかけては奄美地方に、3日(水)にかけては暴風域を伴ったまま、西日本〜東日本に接近するおそれがあります。

台風が最も近づくタイミングは、今のところ、九州南部で2日(火)の午後、四国で2日(火)の夜、近畿で3日(水)の未明、東海で3日(水)の朝、関東で3日(水)の昼前後となりそうです。

台風の北側には前線があり、九州〜関東の太平洋側では台風接近前から局地的に雨が強まる所がある見込みです。特に西日本と東日本の太平洋側、南東側に開けた斜面では雨量がかなり多くなりそうです。今後も最新の情報にご注意ください。

■2日、雨が降るタイミングは？

沖縄の雨は朝にはほぼやむ予想です。ただ、雨があがった後も風の強い状態はしばらく続きそうです。

九州南部は夜にかけて雨で、夕方にかけて非常に激しい雨の降る所があるでしょう。風も強まり、荒れた天気となりそうです。

九州北部は日中いっぱい雨が降りやすく、激しく降る所もありそうです。次第に北よりの風が強まるでしょう。

四国は一日雨で、昼過ぎ以降、降り方が強まりそうです。雷を伴い非常に激しい雨の降る所があるでしょう。風も強く、横殴りの雨となりそうです。

中国地方は日中広く雨で、朝晩中心に激しい雷雨になる所もあるでしょう。

近畿は一日雨で、特に紀伊半島で雨が強まりそうです。夜は激しい雨の降る所があるでしょう。風も強まりそうです。

東海は一日雨で、特に三重県で雨が強まりそうです。夜は激しい雨が降るでしょう。

北陸は北陸三県で昼過ぎから雨が降りやすいでしょう。

関東は雲が多く、夜から雨になりそうです。

■2日は九州南部・奄美で線状降水帯のおそれ

九州南部・奄美地方では線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。

線状降水帯が発生する可能性のある地域と期間は以下です。宮崎県:2日昼前から夕方にかけて鹿児島県:2日明け方から夕方にかけて奄美地方:2日明け方から昼前にかけて

大雨に対する心構えを一段高めて頂き、段階的に発表する防災気象情報やキキクルなどの情報に留意してください。

■北日本で暑さ続く 東・西日本はムシムシ

12日(火)は北日本で晴れて暑くなりそうです。札幌は30℃で真夏日となるでしょう。東海と西日本は最高気温が前日より大幅に低くなりますが、湿度が高くムシムシと感じられそうです。

【2日(火)の予想最低気温】※（）内は前日比と季節感

札幌 16℃（＋3 7月上旬）

仙台 17℃（±0 6月下旬）

新潟 19℃（＋1 6月下旬）

東京 21℃（＋2 7月上旬）

名古屋 21℃（＋2 6月下旬）

大阪 20℃（-1 6月中旬）

福岡 23℃（＋2 7月上旬）

那覇 25℃（-1 6月中旬）

【2日(火)の予想最高気温】※（）内は前日比と季節感

札幌 30℃（-1 真夏並み）

仙台 28℃（-2 7月下旬）

新潟 28℃（-2 7月中旬）

東京 26℃（-6 6月中旬）

名古屋 23℃（-8 5月上旬）

大阪 25℃（-4 5月中旬）

福岡 27℃（-3 6月中旬）

那覇 29℃（＋2 6月上旬）

■週間予報

3日(水)は四国や近畿で朝まで、東海や北陸で昼頃まで雨で、大雨となる所があるでしょう。沿岸部を中心に風も強まる予想です。

また、関東は3日(水)の夕方まで雨や風が強まるでしょう。東北の太平洋側も3日(水)は夜にかけて雨や風の強まる所がありそうです

4日(木)は再び九州で雨が降り出す予想です。その他の地域も雲が広がりやすいでしょう。

5日(金)も九州南部と沖縄は曇りや雨となりますが、その他は晴れる所が多いでしょう。

6日(土)〜8日(月)は全国的に雲が広がりやすく、雨の降る所もあるでしょう。8日(月)は東海〜北日本で雨が降る予想です。