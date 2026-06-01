お笑いコンビ・さらば青春の光の東ブクロ（４０）が超高級外車を現金一括購入していたことが、１日までに明らかになった。

相方の森田哲矢（４４）がコンビのＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで暴露。東ブクロが不在の中で、「ベンツ。世界１００台の限定車。アイツって限定に弱い。お値段は１７００万円。誰がここまでのモンスターを育てた」とあきれつつ、アウディからの買い替えを報告した。

当初は個人チャンネルでの納車公開を計画していた東ブクロの裏をかき、森田発案ドッキリで新車をコンビチャンネルで先行お披露目。偽企画で目隠しされた東ブクロは、ディーラー車庫まで連れてこられた時点でネタばらしとなった。

目隠し状態でも、新車の扉を開け閉めする音でピンときた東ブクロは、「１回ど突こか。触るな！どっか行け。乗るなよ。おまえら、やりやがったな」と大荒れ。それでも森田は運転席に乗り込んで、「自転車でツッコんでくれる？」とやりたい放題だった。

また、お笑い芸人・みなみかわが「振り向いたら限定１００台大好き芸人がいた」とＳＮＳ投稿。漆黒ボディーが存在感を放つ東ブクロの新車ベンツの写真を披露した。