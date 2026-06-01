俳優の中野英雄が１日、ＮＨＫ「午後ＬＩＶＥ ニュースーン」に生出演。前夜放送された大河ドラマ「豊臣兄弟！」での親子共演について振り返った。

中野は「豊臣兄弟！」では家臣よりも自分が大事という太田垣輝延を演じた。ラストは息子の仲野太賀が演じる主役の秀長から思いきりパンチを食らい、鼻血を出す…という仰天演出も。

中野は「ぼくにとっては大河ドラマは若い頃からの憧れで、ずっと出られなかったので。初めて出た相手が息子の主役である仲野太賀さんになるなので、不思議な…」と照れ笑いを浮かべた。

オファーがあった時の心境については「（仲野太賀が）主役をやると決まったときから、親戚から聞かれる。『出るの？』って絶対に聞かれる。俳優仲間からも。でもその時は全くオファーはない。でも逆に考え出す。もしも来たら…ぼくも還暦を超えている。かっこつけて『太賀の邪魔になるから断る！』って」と最初は断ろうと考えていたというが「ウソです。心の中は早くオファー頂戴、なんでもやるからっていうのが本当の気持ち」と笑った。

そして実際にオファーが来たときは「太賀の母で、うちの社長。彼女から聞いていたが、太賀に確認しました。そしたら『うん、いいよ』って簡単な。重いことはなく。だから逆に（自分は）重いですよ」と親子共演を重く受け止めたと振り返っていた。

さらに中野は６話での息子の演技が忘れられないとし、実際にＶＴＲを見ると「やばいです…」と目に涙を浮かべて感激していた。